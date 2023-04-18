دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا يتناول الأشخاص من حول العالم؟ هذا الشعور بالفضول دفع محمد ياسين وعلا القضماني إلى إنشاء قناة عبر "يوتيوب"، تُعرف باسم "يلا مشوار"، في سبتمبر/ أيلول من العام 2020.

وتُعد وجبة "سمك المسكوف" العراقي من بين ألذّ الأطعمة بالنسبة للثنائي السوري، إذ يحرصان على تناولها على الأقل مرة واحدة شهريًا.

وقرّر كلًا من ياسين والقضماني أن يعيشا تجربة الطعام هذه كما لو أنهما يتواجدان في العراق، على ضفاف نهري دجلة والفرات.

وعلى أحد شواطئ الإمارات، وتحديدًا في إمارة رأس الخيمة، استعان مدونا السفر بصديق عراقي، يعرف أصول طهي هذا النوع من الأسماك النهرية.

ويتميز سمك المسكوف العراقي عن غيره، بطريقة شوائه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويُمكن إعداده باستخدام عدة أنواع من الأسماك النهرية، مثل أسماك الشبوط، أو الأسماك البنية، أو أسماك القطان.

ويتم فتح بطن السمكة بشكل طولي وصولاً للرأس، مع تنظيفها جيدًا من الداخل وإزالة أمعائها.

وتُغسل السمكة بالماء، ثم يُرش الملح البحري الخشن على جانبيها.

وأخيرًا، تكون جاهزة للسقف، أو "السكف" باللهجة العراقية، وهو مصطلح يعني إدخال الأعواد الخشبية في جسم السمكة.

ومن الضروري شوي الأسماك بشكل طولي حول الجمر، ليتم طهيها عن طريق وهج النار، من دون ملامسة اللهب.

وأوضح كلًا من ياسين والقضماني أن سمك المسكوف لا يحتاج للتوابل لأن نكهة الأسماك النهرية غنية جدًا، وتحتوي على كمية عالية من الدهون المفيدة.

وبعد نشر مقطع الفيديو، كَثُرت النقاشات بين متابعي الفيديو، من محافظات عراقية مختلفة، حول طريقة الطهي الصحيحة، والتتبيلة الصحيحة، وما إلى ذلك.

وينصح الثنائي السوري جميع محبي الأسماك بتجربة المسكوف، حتى وإن لم تتوفر مطاعم عراقية في مناطقهم.

وحتى اليوم، زار الثنائي السوري عددًا من البلدان المختلفة، مثل إيطاليا، وألمانيا، وأذربيجان، وألبانيا، وجورجيا، واليونان.