افتتاح "أطول نفق لركوب الدراجات بالعالم" في النرويج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك العديد من الطرق لاستكشاف الجبال السبعة التي تحيط بمدينة بيرغن، المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والواقعة على الساحل الغربي النرويجي حيث تتلألأ مياه المضيق البحري على ضفافها. لكن الخبر الجديد قد يكون محطمًا للأرقام القياسية.

وحُفر نفق للمشاة وركوب الدراجات بطول 3 كيلومترات (1.8 ميل) في قاعدة جبل لوفستاكن، وقال صانعوه إنه أطول نفق من نوعه مشيّد لهذا الغرض.

تصوير: Iver Daaland Åse/Bybanen Utby

وافتُتح "Fyllingsdalstunnelen"، في 15 أبريل/ نيسان بحدث عائلي للأنشطة الرياضية، بعدما استغرق إنشاؤه أربع سنوات، منذ فبراير/ شباط 2019. وبلغت كلفة المشروع الضخم المموّل من الدولة ما يقرب من 29 مليون دولار، أو 300 مليون كرونة نرويجية.

ولفتت كاميلا إينارسن هيغيرنس، المتحدثة باسم شركة السكك الحديدية "Bybanen Utbygging"، في حديث لها مع CNN: "النرويجيون عادةً متواضعون لكن في هذه الحالة يمكننا القول إن النفق يكونّ بشكل كلي، أحدث مرحلة في تطوير الأنفاق، ويتضمن أحدث التقنيات والأفكار والخصائص".

ويستغرق عبور النفق بالدراجة أقل من 10 دقائق بقليل، وحوالي 40 دقيقة سيرًا على الأقدام. ولكسر رتابة النفق الخالي من النوافذ، يقع الأشخاص على مجموعة متنوعة من التجهيزات الفنية في جميع الأنحاء، بالإضافة إلى ألوان وإضاءة مختلفة لمساعدة المستخدمين على تحديد مكانهم في الرحلة وتوفير الإحساس بالاتجاه.

تصوير: Iver Daaland Åse/Bybanen Utby

وتنتصب في النقطة الوسطية "ساعة شمسية"، حيث لن تشرق الشمس أبدًا، ما يُظهر الوقت خلال اليوم، الأمر الذي يساعد مجددًا بتوجيه الزوار، وأيضًا كسر خط الرؤية الطويل. والنفق مستقيم تمامًا بخلاف التقوّسات الطفيفة عند المدخل والمخرج.

تصوير: Iver Daaland Åse/Bybanen Utby

ويتواجد خطّان في النفق أحدهما مخصص لراكبي الدراجات الهوائية بعرض 3.5 أمتار، وآخر للمشاة والعدائين بعرض 2.5 أمتار. وأوضحت إينارسن هيغرنس: "نحن وضعنا أرضية مطاطية زرقاء في جميع أنحاء النفق، على غرار مضمار رياضي. وهذا الأمر يجعل استخدامه أكثر متعة ممّا لو كان المرء يمشي على الإسفلت فقط".

Credit: NCC/Bybanen Utbygging

ويلعب النفق الجديد دور منتج ثانوي لخط ترام Bybanen الثاني في بيرغن، الذي افتتح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويتطلب خط الترام عبر الجبل نفق إخلاء موازٍ، لذلك قرر المطوّرون جعل النفق الجديد متعدد الأغراض.

تصوير: Ronny Turøy/Bybanen Utbygging

وتُعتبر بيرغن ثاني أكبر مدينة في النرويج، ويربط خط سكة حديد برغنسبانن المدينة الساحلية بالعاصمة النرويجية أوسلو، بطول يبلغ 496 كيلومترًا. وتعبر رحلة القطارات المذهلة هذه هضبة جبلية عالية في أوروبا، أي هاردانغيرفيدا، وكانت آفاقها المكسوة بالثلج تشكل الخلفية لمشاهد المعارك في الجزء الثاني من "حرب النجوم" "The Empire Strikes Back".

وبينما يروج "Fyllingsdalstunnelen" لنفسه أنه أطول نفق دراجات مصمم لهذا الغرض في العالم، تجدر الإشارة إلى نفق "Snoqualmie" الذي يبلغ طوله 3.6 كيلومترات في واشنطن، شرق سياتل. ويُعد نفق القطار السابق هذا الآن ممرًا لراكبي الدراجات، والعدائين، والمشاة، وهو جزء من مسار "Palouse" و"Cascades State Park Trail" الذي يبلغ طوله 250 ميلاً.

كما نجحت ست مدن أوروبية بالوصول إلى الجولة الأخيرة التي أجرتها CNN، وتضم 10 من أكثر مدن العالم ملاءمة للدراجات، نذكر منها مدينة كوبنهاغن حيث يوجد 385 كيلومترًا من ممرات الدراجات، بعدما أدخلت مسارها الأول في عام 1892.

وفي مدينة ستراسبورغ بفرنسا هناك حوالي 6 آلاف دراجة متوفرة في محطات الخدمة الذاتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن للسياح استخدامها.

كما تتمتع العاصمة السويسرية برن بمسار انحدار مبهج للركاب الذين يشعرون بالحاجة إلى السرعة. وأفضل ما في الأمر هو أن راكبي الدراجات يمكنهم صعود القطار الجبلي المائل إلى الأعلى، ثم الركوب لأسفل من دون مشقة.