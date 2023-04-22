"جنة في البحر الكاريبي".. أكبر جزيرة في الباهاما للبيع بـ19.5 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت قد حلمت يومًا بالهروب من وطأة الحياة اليومية والتوجّه إلى جزيرة نائية خالية من أي سكان آخرين، فقد تكون فرصتك الآن.

تقع جزيرة بارلوكو قبالة الساحل الجنوبي لاسكتلندا، وهي معروضة للبيع بسعر يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 190 ألف دولارا.

وقال وكيل العقارات آرون إدغار من مجموعة غالبريث، والذي يتولى الإشراف على عملية البيع، في بيان: "لا يزال هناك شعور رومانسي للغاية مرتبط بامتلاك جزيرتك الأسكتلندية الخاصة للغاية، حيث يمكنك الهروب من صخب الحياة اليومية والاستمتاع ببعض الهدوء والسكينة مع أجمل المناظر المحيطة".

جزيرة بارلوكو تعد ملاذا للحياة البرية. Credit: From Ansell Media/Galbraith

وتقع أقرب مدينة على بعد حوالي ستة أميال، ويستغرق الوصول لأقرب محطة قطار حوالي ساعة بالحافلة من المدينة. بينما تبعد مدينتي لندن وادنبره مسافة أكثر من 350 و100 ميل على التوالي.

مع مروج خضراء مورقة ونتوءات الصخرية ممتدة إلى البحر، تغطي الجزيرة مساحة حوالي 25 فدانًا، ولكن لا توجد أي مبانٍ عليها، فقط بركة اصطناعية لمنع الفيضانات توفر المياه للماشية والحياة البرية خلال أشهر الشتاء.

وفقًا للبيان، لم يتقدم أي شخص مطلقًا للحصول على إذن للبناء على الجزيرة، لذلك سيكون من مسؤولية المشتري التحقق من إمكانيات تطوير الجزيرة مع السلطة المحلية.

يمكن الوصول إلى الجزيرة عن طريق القوارب أو سيرًا على الأقدام أو على متن دراجة رباعية عند انخفاض المد.

يمكن الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية على الجزيرة مثل التنزّه على شاطئها المرصوف بالحصى المثالي لاستكشاف الجزيرة والتنزه فيها، وممارسة الرياضيات المائية في مياها البارده.

تتمتع الجزيرة بموقع ذي أهمية علمية خاصة - وهي منطقة في المملكة المتحدة مُعرَّفة بأنها ذات أهمية خاصة بسبب الأنواع النادرة من الحيوانات أو النباتات التي تحتوي عليها - وهي ملاذ لمختلف أنواع الحياة البرية، بما في ذلك النوارس السوداء، والنباتات النادرة مثل الخزامى البحرية ونباتات الأوركيد العطرة.

ويتوقع إدغار أن تحظى هذه "المملكة المصغرة" بالكثير من الاهتمام.

ويقول: "لقد شهدنا طلبًا قويًا من الأطراف المحلية والدولية على امتلاك جزر خاصة بأكملها".