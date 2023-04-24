إلهة الحب الأسطورية "فينوس" تصبح سفيرة للسياحة الإيطالية..كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المؤكد أن الرسام الإيطالي من عصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي لم يتخيل أبدًا أن إلهة الحب "فينوس"، التي جسدها بأحد روائعه الفنية، أي لوحة "ولادة فينوس"، ستتناول السباغيتي أو ترتدي السراويل القصيرة أمام الكولوسيوم الروماني.

لكن حملة تسويقية جديدة أطلقتها وزارة السياحة الإيطالية حوّلت الإلهة الأسطورية إلى "مؤثرة افتراضية" - بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.

والحملة، التي تحمل عنوان "Open to Wonder" تعرض فينوس، مرتديًة ملابس ذات تصميم عصري، وتلتقط صور سيلفي في ساحة سان ماركو، وتركب دراجة أمام الكولوسيوم، وتتناول البيتزا على ضفاف بحيرة كومو.

وذكر إعلان وزارة السياحة الإيطالية أن "فينوس في دور المؤثرة ستصطحب كل زائر دولي من يده لاكتشاف بلدنا".

وجاء في البيان: "نرحب بفينوس الأيقونية من أنامل بوتيتشيلي، والتي أعارت وجهها لتخبرنا عن جمالنا، بدءًا من أشهر المدن الكبرى إلى أكثر الزوايا المخفية في إيطاليا".

وستظهر الحملة، وهي تعاون بين وزارة السياحة والوكالة الوطنية للسياحة، على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صورة متحركة لفينوس تغمز في وجه متابعيها عبر حسابها على "انستغرام".

وفي أحد منشورات "إنستغرام"، تستحضر "فينوس" روح المؤثرات المعاصرات بوضعيات تصوير مثيرة.

وتقول "فينوس": "عمري 30 عامًا - حسنًا، ربما أكبر قليلاً. أنا مؤثرة افتراضية".