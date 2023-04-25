"ليس له مثيلًا بأوروبا".. جولة داخل "سوق العرب" في هولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لا يقصده الزوار للتسوق فحسب، إنما يُعتبر بمثابة مركز للقاء الناس والتخفيف من أوجاع غربتهم".. هذا ما قالته مدونة السفر السورية، راما العامر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن أحد أبرز الأسواق الموجودة في أوروبا.

ويقع سوق "De Bazaar" في مدينة بيفرفايك، هولندا.

وبحسب ما ذكره موقعه الإلكتروني الرسمي، فإن أكثر من ألف رائد أعمال، من حوالي 40 خلفية ثقافية، يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات، موزعة على 16 قاعة، و3 أسواق خارجية، وسوق الذهب، وسوق للمنتجات الطازجة، وصالتين كبيرتين للطعام.

وتوثق العامر تجربة زيارتها للسوق في مقطع الفيديو أعلاه.

وتأخذ متابعيها، الذين يزيد عددهم عن 50 ألف مشترك، عبر قاعات سوق De Bazaar المختلفة، والتي تشمل قطع المفروشات، والأثاث المنزلي، والسجّاد، والأدوات المنزلية، والأدوات التكنولوجية، والملابس، والأحذية، وغيرها.

ويعكس السوق حقيقة تنوع المجتمع الهولندي من حيث الأعراق والثقافات.

ولم يأت اسم "سوق العرب" عن عبث، إذ يًُعتبر بمثابة متنفس للمغتربين، إذ يذكرهم بالأطعمة الشعبية التي كانوا يتناولونها في بلادهم، مثل شطيرة الشاورما بالنكهة السورية، والأرز المندي بالنكهة اليمنية.

وقالت مدونة السفر السورية: "يوجد به تجمعات وأسواق عربية وأجنبية لجاليات مختلفة.. لم أر له مثيلًا في أوروبا".

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