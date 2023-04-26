مصور يكشف عن وجود واحة مخفية بين أحضان جبال الإمارات..ما سرها؟

ما سر هذه الواحة المخفية بين أحضان جبال الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر جبل جيس بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بين الوجهات الشهيرة لمحبي الإثارة والمغامرة. ولكن، من الصعب أن تتخيل وجود واحة خضراء مخفية بين أحضان المنطقة الصخرية.. أليس كذلك؟

ولفتت هذه الواحة انتباه المصور الهندي، محاسن باليكال، بسبب نباتاتها وأشجارها الخضراء المحاطة بجبال عملاقة. كما أنها تُعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتأمل بجمال الطبيعة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وعادة، ما تكون هذه المنطقة جافة تمامًا على مدار العام. وبعد تساقط الأمطار في أشهر الشتاء، تبدأ النباتات في النمو وتتحول تدريجيًا إلى واحة.

وتُعتبر الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من بين أفضل الشهور لزيارة الواحة المخفية، إذ تكون في حالتها الخضراء تمامًا.

وأكدّ باليكال أن ذلك يعتمد على درجة تساقط الأمطار إلى حد كبير.

ويتفاجأ العديد من الأشخاص بوجود واحة مخفية بين جبال إمارة رأس الخيمة، وتحديدًا في منطقة جبل جيس الشهيرة.

وقال المصور الهندي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تخيّل أنك تنتظر حوالي عام ثم تسير إلى الجبال حتى تُمتّع نظرك بهذا المكان.. جماله لا يوصف بالكلمات".

ويأمل بليكال عدم إفساد المنطقة بالنفايات، مع احترام الطبيعة وجمالها.

وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن جبل جيس يمثل أعلى قمة في البلاد بارتفاع يصل إلى 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وإلى جانب المناخ المعتدل عند الصعود إلى القمة، وارتفاع الجبل العالي والمناظر الخلابة، تستطيع ركوب المسار الانزلاقي الأطول في العالم، على طول يزيد عن 2,800 متر.

ويمكن الاستمتاع بالطبيعة المحيطة بالجبل، من خلال حديقة منصة المشاهدة، واستخدام المناظير المنتشرة، والتي تُعتبر نقطة مشاهدة مهمة على الجبل.

كما يمكن التخييم أيضاً مع وجود أماكن مخصصة لنصب الخيام والمبيت.