دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن للزوار المقيمين في الفندق الذي افتتح حديثًا في مطار طوكيو هانيدا الدولي الاستمتاع بمشاهدة الطائرات مع إطلالات خلابة لجبل فوجي.. من حمامات الينابيع.

افتتح فندق فيلا فونتين بريمير آند غراند - طوكيو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويضم 1،717 غرفة ومتصل مباشرة بالمبنى 3 في مطار هانيدا الدولي.

وإلى جانب المنتجع الصحي الداخلي المجهز بمياه حارة طبيعية داخلية وخارجية، يوفر الفندق كل ما يحتاجه النزلاء من قاعة المناسبات، وأجنحة ملائمة للأطفال، إلى الصالة الرياضية والمطاعم.

ويقول مطوروه إن ما يجعله فريدًا من نوعه أنه جزء من حديقة مطار طوكيو هانيدا، وهي منشأة تجارية متعددة الأغراض، ومحطة للحافلات بنتها شركة العقارات اليابانية Sumitomo Realty Group.

يضم المجمع، الذي يطلق عليه اسم "المدينة التي يتجمع ويعيش فيها الناس"، حوالي 74 متجرًا موزعة على طبقتين، تشمل الأطعمة الخالية من الضرائب والهدايا التذكارية من جميع أرجاء اليابان.

هنا، يمكن للزوار الحصول على كل شيء، بدءًا من عيدان تناول الطعام المصنوعة من بقايا مضارب البيسبول المكسورة، إلى الحلويات المزينة بطبعات الأوكيويو اليابانية، بعد تذوق الأطباق اليابانية الشهية في صالة طعام مصممة على طراز فترة إيدو اليابانية بين عامي 1603 و1868.

عودة السياح

في حين توقفت السياحة في اليابان لأكثر من عامين بعد انتشار جائحة كوفيد-19، فإن أعداد الزوار الأجانب تتزايد بشكل ثابت منذ استئناف الحكومة السفر من دون تأشيرة للعديد من البلدان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في مارس/ أيار الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب بهدف الأعمال والترفيه إلى أعلى مستوى له بعد الجائحة، حوالي 1.82 مليون، مقارنة مع 1.48 مليون في فبراير/ شباط الماضي، وفقًا لبيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية.

كما أعلنت طوكيو عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 60 مليون زائر أجنبي للبلاد بحلول عام 2030.

ويأتي الهدف الطموح في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة استمرار ارتفاع أعداد الزوار قبل الفعاليات الدولية المقبلة، مثل إكسبو 25 في أوساكا، عام 2025.

ومع تعافي السياحة الوافدة، يأمل مطار هانيدا، الذي توّج كأكثر المطارات الضخمة في العالم التزامًا بالمواعيد، بركوب تلك الموجة.

اليابان بصورة مصغّرة

في نهاية المطاف، يأمل المطورون أن يمثل المجمع الفندقي والمطار الجديد نموذجًا مصغرًا للحرف والنكهات اليابانية الإقليمية للمسافرين الأجانب وزوار الرحلات اليومية المحليين الباحثين عن تجارب الراحة والاسترخاء.

حاليًا، يمكن للراغبين بمغادرة المطار الركوب من محطة الحافلات على واحد من 30 خطًا مختلفًا يربط الزوار بوجهات مثل أوساكا، وسينداي وهاكوبا، وهي بلدة منتجع التزلج في محافظة ناغانو.

يرغب المطورون بتوسيع هذه المسارات إلى مساحات أوسع من اليابان كجزء من خطط أوسع للمساعدة في تنشيط المناطق، وفقًا لكاتسويوكي تو، المدير العام لحديقة مطار هانيدا.

وأوضح تو أنّ زوار المجمع متعدد الأغراض يمكنهم بالفعل الحصول على لمحة عمّا تقدمه اليابان. على سبيل المثال، يمكنهم تذوق الماتشا لاتيه من متجر الشاي الأخضر الذي يعود تاريخه إلى 90 عامًا، أو مشاهدة مظلات مصنوعة يدويًا في اليابان.

بعد ذلك، يريد المطورون تضمين عناصر غامرة في تجربة الزائر.

وأضاف تو: "في المستقبل، نود أن يتمكن الزوار من القيام بأكثر من مجرد شراء العناصر أو النظر إليها. على سبيل المثال، نود أن يتمكنوا من المشاركة في تجارب مثل إعداد الشاي الأخضر التقليدي، أو ورش عمل صنع الحلويات التي تثير فضولهم ورغبتهم في زيارة مناطق أخرى من اليابان".

وتابع: "نهدف إلى المساعدة في دعم تنشيط السياحة في اليابان، حيث تعمل حديقة مطار هانيدا كنقطة انطلاق ونهاية للزوار".