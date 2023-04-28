هل يمكن للمترو أن يكون مائيًا؟ هذا ما تؤكده مدينة كوتشي الهندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من قال إنّ المترو يفترض أن يكون تحت الأرض؟

في مدينة كوتشي، في جنوب الهند، يتنقّل هذا المترو في الماء.. حيث أصبح من السهل الآن التنقل عبر الممرات المائية بفضل أسطول جديد من العبّارات الزاهية الألوان.

وسيربط "المترو المائي" كوتشي الواقعة في ولاية كيرالا، بعشر جزر قريبة في بحر العرب. وبات في وسع الركاب حجز تذاكرهم عبر الإنترنت واستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحفل أقيم في 25 أبريل/ نيسان للإعلان عن المركب المائي الجديد.

وقال: "نسعى لتوفير حلول مصنوعة في الهند، تتناسب مع الظروف المحلية. سواء كانت قطارات شبه عالية السرعة، أو أنظمة نقل إقليمية سريعة، أو عبّارات.. ويتم إعداد مثل هذه الأنظمة حيثما تدعو الحاجة".

وأضاف مودي أن زيادة القدرة على الانتقال بواسطة العبارات الجديدة قد يحسّن من واقع "السياحة الراكدة".

تُعرف المناطق التي يمكن الوصول إليها بشكل أساسي بواسطة المراكب المائية الصغيرة باسم المناطق النائية. في ولاية كيرالا، لا يمكن الوصول إلى البعض منها إلا من خلال استئجار زورق صغير يوجهه مرشد محلّي متمرّس. نتيجة ذلك، لا تشهد هذه المجتمعات الريفية إقبالًا كبيرًا من السيّاح.

وأضاف رئيس الحكومة أنّ لدى "كيرالا الكثير لتقدمه للبلد والعالم". وتابع: "أنا متأكد من أن هذه التجربة في ولاية كيرالا ستصبح نموذجًا تحذوه الولايات الأخرى في البلاد أيضًا".

وشكّل تحسين الطرق، والسكك الحديدية، وأنظمة المترو مبادرة كبيرة لرئيس الوزراء قبل قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند في سبتمبر/ أيلول.

ولأنها أصبحت الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، لم تُخفِ الهند طموحاتها السياحية.

وقال وزير السياحة الهندي، آرفيند سينغ، إن إدارته تخطط لإنشاء 50 وجهة سياحية جديدة، و59 مسارًا للرحلات الجوية من أجل تسهيل وصول الزوار إلى المزيد من أجزاء البلاد (النائية).

ويعتبر نظام مترو المياه في كوتشي الأحدث ضمن سلسلة من إعلانات البنية التحتية والسفر الكبيرة في الهند.

وكانت أطول رحلة نهرية في العالم غادرت فاراناسي في يناير/ كانون الثاني، وامتدّ مسارها على 51 يومًا، شمل ولايات هندية عدة ودولة بنغلاديش المجاورة.

بعد ذلك، كشف نظام مترو كولكاتا، الأقدم في البلاد، عن أول خط تحت المياه على الإطلاق، ومن يسافر عبره يمرّ تحت نهر هوغلي. وسيفتتح أمام الجمهور في وقت لاحق من هذا العام.