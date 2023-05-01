روسية تتجول داخل "متاهة صخرية" زاهية بألوان قوس قزح بالإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذا المكان ليس عبارة عن واد فقط، بل هو عبارة عن متاهة صخرية زاهية بألوان قوس قزح، والتي ستريح الناظر إليها بشكل كبير (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويجد الكثيرون من محبي المغامرة متعة كبيرة في تسلق الصخور الملونة، كحال مدونة السفر الروسية، ألفيرا يولغوتلينا.

وبعد فترة الحجر الصحي، جرّاء تفشي "كوفيد-19"، أرادت يولغوتلينا التواصل مع الطبيعة، والاستمتاع بالطقس، وممارسة بعض التمارين عن طريق التنزه سيرًا على الأقدام.

ولم تجد مكانًا أفضل من وادي الغوب في دولة الإمارات، وتحديدًا بمدينة الفجيرة، والذي يتم التعارف عليه باسم وادي "قوس القزح".

وقالت يولغوتلينا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أعتقد أن الوادي هو أحد أكثر الأماكن تفردًا، حيث تشكلت العجائب الجيولوجية في دولة الإمارات منذ ملايين السنين".

وأضافت: "طبقات الصخور متعددة الألوان، التي تشبه ألوان قوس القزح، جعلته مميزًا للغاية".

وبحسب ما ذكرته وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، فإن الأشخاص يستطيعون الوصول إلى وادي الغوب عن طريق الطويين. وتبعد حوالي 26 كيلومترًا جنوب غرب دبا، وحوالي 80 كيلومترًا شمال غرب مدينة الفجيرة.

ويستطيع الأشخاص دخول وادي الغوب والمنحوتات الصخرية من خلال الجهة المرخّصة، أي مركز الفجيرة للمغامرات.

وتتوفر المتاجر والمطاعم في البلدات والقرى الموجودة في المنطقة.

ومن الضروري أخذ ملابس وأحذية مناسبة. كما يُنصح بحمل الماء والطعام في رحلات النهار، إلى جانب المعدات اللازمة للتنزه.

وتنصح يولغوتلينا بزيارة الوادي خلال فصل الشتاء، وتحديدًا بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار، خلال فترة النهار.