لحظة قد لا تتكرر مجددًا.. صور حبّار ماسي بانبعاثات ضوئية تثير الدهشة

تعرّفوا إلى الرجل الذي يعتني بـ30 ألف كائن بحري في دبي

سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن بعض الكائنات البحرية لديها "قوة خارقة" لا يتمتع بها البشر؟ تخيّل، على سبيل المثال، حبّارًا تنبعث منه ألوان قوس قزح من تحت الماء.

وربما لن تصدق بداية حتى تشاهد مجموعة الصور التي التقطها الياباني، ريو مينيميزو، في الفلبين، وتحديدًا ببحر أنيلاو.

تصوير: ©Ryo Minemizu Photography

وفي الواقع، قد لا يُشبه هذا الكائن البحري أي حبّار شاهدته سابقًا، حيث يُعرف بشكل جسمه الماسي عندما يمدّ زعانفه.

ويتميز بشفافية جلده، الذي يحتوي على خلايا الكروماتوفورات، ما يؤدي إلى انعكاس توهجات ضوئية ساحرة بسبعة ألوان.

ويُعرف الحبّار الماسي علميًا باسم "Thysanoteuthis rhombus".

ويتواجد في جميع أنحاء العالم في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية. ويصل طول جسمه إلى حوالي 100 سنتيمتر عند بلوغه، ويصل وزنه إلى أكثر من 20 كيلوغرامًا.

تصوير: ©Ryo Minemizu Photography

ووفقًا لما ذكره موقع "Australian Museum" الإلكتروني، يُعرف هذا الحبار بأنه سبّاح قوي جدًا، حيث يقفز أحيانًا على متن القوارب.

ورغم ذلك، إلّا أنه لا يُمثل أي خطر على الإنسان، بحسب ما قاله مينيميزو، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ العام 1997.

تصوير: ©Ryo Minemizu Photography

وأوضح موقع "NBN Atlas" الإلكتروني أن الحبّار الماسي يُعتبر من الأنواع سريعة النمو، والتي يصل عمرها إلى عام واحد.

وغالبًا ما تفترس الأسماك ورأسيات الأرجل الصغيرة الأخرى في أعماق مائية متفاوتة. ويتم اصطياد هذا النوع تجاريًا في اليابان، وتحديدًا في بحر اليابان وأوكيناوا.

تصوير: ©Ryo Minemizu Photography

ومن خلال التصوير الفوتوغرافي، نجح مينيميزو في رصد لقطات قد لا تتكرر مجددًا.

وسبح بدوره إلى جانب الحبّار الماسي، مع الحفاظ على مسافة ثابتة معه، حتى التقط صوره من أفضل الزوايا.

تصوير: ©Ryo Minemizu Photography

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي المصور الياباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واندهش الكثيرون بجمال الحبّار الماسي وألوانه ولمعانه.

وقال مينيميزو، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رغم أن ألوان قوس القزح تبدو وكأنها تساعد في بعض أشكال التواصل، إلا أنه ليس من المؤكد كيف يحدث ذلك بالفعل".

ولا يزال هناك عالم من المخلوقات المتنوعة في المحيط الشاسع.

ولذلك، سيستمر مينيميزو في التقاط الصور، بينما يستمتع بلقاءات مع كائنات مجهولة في عرض البحر ليلًا.