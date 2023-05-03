بتكلفة 37.8 مليار دولار.. مخططات قطاع الضيافة بالسعودية بحلول 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يشير تقرير قطاع الضيافة السعودي 2023 الصادر عن "نايت فرانك"، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة، إلى أن التوسع السريع في المرافق الفندقية في السعودية، سيؤدي إلى نقلة كبيرة في السياحة المحلية، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة التطوير الكاملة لغرف الفنادق الجديدة إلى 37.8 مليار دولار أمريكي.

ويتوقع الخبراء زيادة عدد الغرف الفندقية من 134,500 غرفة حاليًا إلى 315,000 غرفة بحلول عام 2030، وستشكل فئة الفنادق الفاخرة %77 من المشاريع القادمة. ومن بين هذه المشاريع، من المقدر أن تحتوي مشروعات ضخمة مثل نيوم على ما يقرب من 40,000-80,000 غرفة.

ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة حول هذه التوقعات في الإنفوغرافيك أعلاه.