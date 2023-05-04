دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت شركات السياحة في مصر الإعلان عن أسعار برامج الحج السياحي لعام 2023، تتراوح ما بين 130 ألف جنيه (4200 ألف دولار) للرحلات الاقتصادية حتى 1.5 مليون جنيه (48 ألفا و471 دولارًا) للرحلات الفاخرة، وسط إقبال من الفائزين بقرعة الحج السياحي على الحجز، وأرجع أصحاب شركات سياحة أسباب زيادة أسعار برامج الحج نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والريال السعودي، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل لافت.

وتقدم 73 ألفا و874 مواطنًا مصريًا لقرعة الحج السياحي هذا العام، بزيادة بلغت 7% عن العام الماضي، وتم اختيار 16 ألفًا منهم من خلال قرعة أجريت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، فيما تقدمت 1483 شركة سياحة لتنظيم برامج الحج السياحي هذا العام، بانخفاض بمقدار 200 شركة عن العام الماضي.

قال المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة-المنوط بها تنظيم عمل الشركات السياحية، إن ارتفاع أسعار الرحلات السياحية لموسم الحج 2023، جاء نتيجة 3 أسباب، منها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مرتين منذ موسم الحج الماضي، خاصة أن تكاليف الرحلة تُسدد معظمها بالعملات الأجنبية، وزيادة أسعار تذاكر الطيران.

وبلغ متوسط سعر الدولار خلال موسم الحج العام الماضي 18.72 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، في حين بلغ متوسط السعر في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.

وأضاف أمين، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن العامل الثالث وراء ارتفاع أسعار الحج، هو الزيادة السنوية لأسعار السكن والخدمات الأخرى المرتبطة بموسم الحج في السعودية بنسبة 20% عن العام الماضي، لافتا أن انخفاض أعداد السياح العام الماضي ليصل إلى مليون حاج مقابل 2 مليون متوقع هذا العام، دفع الشركات السعودية إلى تقليل النفقات العام الماضي لجذب أكبر عدد، ولكن عند مقارنة أسعار الموسم الحالي بمواسم الحج قبل كورونا ستكون الزيادة بنسبة معقولة تتجاوز 20%، لا سيما مع حساب زيادة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

وزادت أسعار رحلات الحج الاقتصادي البري والطيران غير شامل تذكرة الطيران من 104.5 ألف جنيه (3376.21 دولار) في موسم الحج عام 2022 إلى 130 ألف جنيه (4200.07 دولار) في موسم الحج 2023، وزاد سعر الحج السياحي (خمس نجوم) لبرامج الإقامة بفنادق صف أول بمسافة تبعد 250 مترًا عن الحرم من 193.5 ألف جنيه (6251.55 دولار) إلى 310 ألف جنيه (10015.41 دولار)، وصف ثاني من 173.5 ألف جنيه (5604.66 دولار) إلى 275 ألف جنيه (8883.46 دولار).

أكد هشام أمين التزام شركات السياحة بأسعار برامج السياحة المعلنة رسميًا، التي تزيد بقيمة 120 ألف جنيه (3876.53 دولار) عن العام الماضي مما يعادل نفس نسبة الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار تقريبًا، وهي زيادة أقل من المتوقعة في ظل ارتفاع التكلفة، خاصة تذاكر رحلة الطيران من القاهرة إلى المدينة أو جدة التي يتوقع أن تصل إلى 45 ألف جنيه (1453.70 دولار)، بقيمة أعلى من تذكرة رحلة الطيران من القاهرة إلى نيويورك، كما زادت أسعار السكن نتيجة تضاعف سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

واشترطت الحكومة أن يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له أداء الفريضة، وحدّدت عمر التقدم من 25 سنة للرجال، ويستثني من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة، فيما ألزمت الشركات السياحية بالالتزام بقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للخارج، والضوابط والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارتي الصحة في مصر والسعودية.

قال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هناك إقبالًا على الحج السياحي لموسم الحج لعام 2023 مستدلًا على ذلك بتقدم أكثر من 75 ألف لقرعة الحج السياحي مما يعادل 5 أضعاف عدد التأشيرات المخصصة البالغ عددها 16 ألفًا، وذلك نتيجة تمسك المسلمين في مصر بأداء فريضة الحج باعتبارها إحدى أركان الإسلام، وبالتالي لا يقل عليه الطلب في حين قد يتذبذب الطلب على رحلات العمرة.

كما وزعت وزارة السياحة والآثار تأشيرات الحج السياحي بين 12 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية (البري - الطيران)، و4 آلاف تأشيرة للحج فئة الخمس نجوم.

وحول وصول برامج لرحلات حج سياحي لحوالي 1.5 مليون جنيه، أوضح هشام أمين أن سعر رحلات الحج السياحي فئة الخمس نجوم المعتمدة من وزارة السياحة توفر للحاج خدمات سياحية تتمثل في غرفة رباعية بفندق خمس نجوم يقع في صف أول مباشر على بعد 250 مترًا من الحرم المكي، وخدمات عادية لأداء المناسك، في حين هناك برامج سياحية تقدم خدمات في الطيران والإقامة والتنقلات بمستوى أعلى، بأسعار تزيد عن مليون جنيه يقدمها عدد محدود من الشركات، ولا يقبل عليها سوى بضعة مئات من الحجاج، ولذا لا يمكن القياس عليها أنها تمثل مؤشر لأسعار الحج السياحي.

وفقًا لقانون تنظيم الحج، تتولى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة، تنظيم رحلات الحج كل عام، بينما الجهات المنفذة للحج هي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة.

من جانبه، قال أسامة خيري، عضو الجمعية العامة لغرف شركات ووكالات السفر والسياحة، إن عدد محدود من شركات السياحة لا يتخطى 7 شركات عرضت برامج سياحية للحج تتجاوز مليون جنيه، تقدم خدمات سياحية فاخرة في السفر والإقامة والتنقلات وأداء المناسك ويقبل على هذه البرامج عدد محدود تصل إلى 5% من بين إجمالي عدد الفائزين بقرعة أداء الحج السياحي، في حين يقبل غالبية الحجاج على الرحلات السياحية الاقتصادية والخمس نجوم.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، برامج حج لإحدى شركات السياحة الشهيرة، قدمت برنامج حج لمدة 10 أيام يشمل الإقامة في مكة المكرمة لمدة 6 ليالي وبإحدى الفنادق خمس نجوم، بسعر 1.4 مليون جنيه (45.2 ألف دولار) للفرد بالغرفة الزوجية، و1.35 مليون جنيه (43.6 ألف دولار) للفرد بالغرفة الثلاثية غير المطلة على الحرم، وبتذكرة طيران سياحية، وبنفس البرنامج تزيد القيمة 100 ألف جنيه (3231.47 دولار) حال السفر بالطيران الدولي.

أرجع خيري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، ارتفاع أسعار الحج السياحي هذا العام جاءت نتيجة زيادة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، واتجاه البعض لتدبير الريال من السوق السوداء والتي تبيعه بسعر أعلى من الرسمي، إضافة إلى تنازل مصر عن جزء من حصتها في الحج هذا العام، وزيادة أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج.