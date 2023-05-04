منها مصر والأردن.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية بـ7 دول

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، إطلاق خدمة "التأشيرة الإلكترونية" في 7 دول كمرحلة أولى.

وأوضحت الوزارة وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "المبادرة الجديدة تقضي بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة QR".

وتابعت الوزارة: "تم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين)".

وأضافت: "يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة)".

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