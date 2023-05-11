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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استطاع المصور الهندي، أخيل مينون، أن يوّظف مهاراته في التصوير الفوتوغرافي، وبشكلٍ متخفٍ، لرصد لحظات تتصف بالحميمية، وربما لم تشهدها سابقًا.

Credit: Akhil Vinayak Menon

ويجول مينون بعدسة كاميرته في أرجاء دولة الإمارات، بحثًا عن لقطات فوتوغرافية تعكس ما يحدث بين أحضان الطبيعة، وبعيدًا عن أنظار الناس.

وبداية، يحرص على الاستقرار في مكان واحد، واعتماد التمويه، حتى تتصرف الكائنات البرّية من حوله بشكل طبيعي، من دون أن تشعر بأي تهديد.

وفي محمية المرموم بدبي، تفاجأ الناس بمشهد التقطه مينون لزوج من طائر الكرسوع أسود الجناحين.

Credit: Akhil Vinayak Menon

وعادة ما تهبط الطيور في الماء للاستحمام، أو البحث عن الطعام، أو حتى التزاوج في الصباح الباكر.

وفي إحدى المرات، شهد مينون زوجًا من الطيور، يبدوان وكأنهما في مرحلة التزاوج.

وانتظر المصور الهندي بصبرٍ حتى رصدهما وهما يعانقان بعضهما، قبل الذهاب في طريقين منفصلين.

وقال مينون، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذا شكل من أشكال الامتنان الخفي في الطبيعة".

وكانت هذه الصورة ليست سوى مجرد مصادفة بحتّة.

Credit: Akhil Vinayak Menon

وتواجد المصور الهندي، وهو مقيم بدبي لأكثر من 8 أعوام، في الوقت والمكان المناسبين. ونجح في توقع اللحظة ورصدها بعدسة كاميرته.

Credit: Akhil Vinayak Menon

ويتمثل جمال الصورة في مشاعر الحب والامتنان التي تجمع الطائرين معًا.

وبذلك، حازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي المصور الهندي. وأُدرجت ضمن القائمة المختصرة كمرشحة نهائية لجوائز مصور الحياة البرية لهذا العام، بحسب قوله.

ووفقًا لما ذكره موقع "Visit Dubai" الإلكتروني، تُشكّل محمية المرموم الصحراوية 10 بالمئة من مساحة دبي الإجمالية، وتُعتبر أكبر محمية طبيعية غير مُسوّرة في دولة الإمارات.

وتضمّ المحمية أحد أكبر قطعان المها العربية في دبي، وأكبر تجمّعات طيور النحام في دولة الإمارات.

وتغطي مساحة 40 هكتاراً تقريباً من الأرض الخصبة المليئة بالشجيرات، وتشمل أكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وأكثر من 10 كيلومترات من البحيرات، بما فيها بحيرات القدرة.