ماذا لو انقطعت عنك المياه بالصحراء؟ إليك ما قام به مغامر أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تواجدت في الصحراء، وانقطعت عنك المياه؟ وبين رمالها الذهبية اللون وشمسها الساطعة، قد تظن أنه يستحيل العثور على ما يروي جسدك.

ويقدم المغامر الأمريكي، تشاد جورج زوبر، بعض النصائح العامة للعثور على مصادر المياه في الصحراء (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولكن.. ماذا تفعل في حال عدم تواجد الماء إطلاقًا؟

افعل كل ما بوسعك للحفاظ على رطوبة جسمك. وابحث عن مكان في الظل، وقم بارتداء طبقات من الملابس حتى تمنع تبخر الماء من الجلد.

وإذا كان عليك السفر للبحث عن الماء، فلا تسافر سوى عند درجة حرارة منخفضة، أو خلال وقت متأخر من الليل، أو في الصباح الباكر.

وإذا كان لديك أكياس بلاستيكية، فيمكن ربطها حول الأغصان الخضراء. وخلال النهار، ستتكونّ قطرات من الماء، وتتجمع في الكيس.

وفي بعض الأماكن، تنمو الثمار البرّية الحامضة، التي يمكن امتصاصها، لتعزيز إفراز اللعاب، ما يخفف من جفاف الفم.

وتجنب أي أعمال بدنية، إلّا إذا كان ذلك ضروريًا للحصول على مصدر معين من المياه.

وحاز مقطع الفيديو، الذي قام زوبر بالتقاطه في صحراء "موهافي" الأمريكية، على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن شعر البعض بالقلق عندما شرب المغامر من مياه النبع من دون أي ترشيح أو غلي.

وقال زوبر: "ما أفعله في مقطع الفيديو هو ممارسة شائعة للبشر على مدى آلاف السنين.. لا شيء جديد.. لكننا تحضرنا وانفصلنا عن الطبيعة في هذا العصر الحديث لدرجة أن ما أقوم به يبدو جنونيًا وغير عادي"، مضيفًا: "إذا أراد شخص ما ممارسة هذه المهارات، فإنني أوصيه بالبدء تدريجيًا، وأخذ الوقت الكافي للتكيّف بشكل آمن".