دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، وهو هيئة غير ربحية لقطاع السفر تأخذ من المملكة المتحدة مقرًّا لها، تقريرًا حلّل من خلاله بيانات السياحة لعام 2022، بغية تحديد المدن التي كان المسافرون ينفقون فيها معظم الأموال.

وذكر التقرير بأنّه خلال العقد المقبل، يسير قطاع السياحة والسفر في الاتجاه الصحيح كي يصبح محرّكًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي مجدّدًا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مقارنة مع القطاعات الأخرى، ويوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة حول العالم.

وضمن تصنيف المدن العشر الأولى الأعلى من حيث الإنفاق للسيّاح الدوليين، احتلّت مدينتان عربيتان صدارة القائمة لعام 2022. إذ حلّت دبي في المقدمة بحجم إنفاق بلغ 29.4 مليار دولار أمريكي، بينما احتلت الدوحة المرتبة الثانية بإجمالي 16.79 مليار دولار.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على تصنيف مدن العالم، وفقًا لإنفاق السيّاح الدوليين خلال عام 2022.