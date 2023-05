دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرض جزيرة صغيرة ألهمت الرّوائيّة الأسطوريّة التي اعتلت عرش قصص الجرائم، أجاثا كريستي، للبيع، مع فندقٍ على طراز "آرت ديكو"، ومهبط للطائرات.

وأُدرجت جزيرة "بورغ" (Burgh Island) الواقعة قبالة ساحل مقاطعة ديفون في جنوب غرب بريطانيا للبيع في السوق، مقابل "عروض تتجاوز 15 مليون جنيه إسترليني" (18.9 مليون دولار)، وفقًا لما ذكرته شركة "نايت فرانك" للعقارات.

وكانت الجزيرة الرمليّة، الواقعة على بعد 18 ميلاً من مدينة بليموث الساحليّة، المكان الذي كتبت فيه كريستي روايتين من أشهر أعمالها، وهما "And Then There Were None"، و"Evil Under the Sun".

أصبحت هذه الجزيرة في بريطانيا معروضة للبيع. Credit: Finnbarr Webster/Getty Images

ووصف الحساب الرّسمي لجزيرة "بورغ" الفندق بكونه "موطن الأشباح الرومانسيّة من الماضي"، مع تمتّعه بـ"إطلالات لا نهائيّة للبحر".

وتم تجديد الفندق الذي يتكونّ من 25 غرفة نوم بالكامل ليتحوّل إلى "أحد أفضل الأمثلة على العمارة من طراز آرت ديكو في أوروبا"، بحسب ما أشارت إليه الشركة.

تقع الجزيرة قبالة ساحل مقاطعة ديفون. Credit: Burgh Island Hotel

وبالّنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول على متن طائرة مروحيّة، يمكنهم الوصول إلى الجزيرة سيرًا على الأقدام، أو بالسّيارة عند انخفاض المد، أو عن طريق جرّار بحري عند ارتفاع المد.

ويحتوي الفندق على مسطّح مائي بحري طبيعي مغلق، وغرفة لرياضة البلياردو، وغرفة "ساونا"، والعديد من الحانات، والمطاعم، فضلاً عن أماكن إقامة للموظفين.

حانة "Palm Court" في الفندق. Credit: Burgh Island Hotel

كما يخطّط الفندق للحصول على إذن لإضافة 12 غرفة نوم للضّيوف، و13 غرفة نوم للموظّفين.

وتتضمن الجزيرة نُزُل "بيلشارد" أيضًا (The Pilchard Inn)، المُدرج ضمن الصّفقة.

يتكوّن الفندق من 25 غرفة نوم. Credit: Burgh Island Hotel

ونُزُل "بيلشارد" عبارة عن حانة من القرن الـ14، وخدم في الأصل الصيادين الذين عاشوا على الجزيرة والبر الرّئيسي المجاور لها.

وعلى مرّ الأعوام، شكّلت الجزيرة ملاذًا معروفًا للأثرياء والمشاهير.

وفي تسعينيّات القرن الـ19، بنى النّجم الموسيقي جورج تشيرغوين منزلاً خشبيًا على الجزيرة، حيث أقام الحفلات لضيوفه خلال نهاية الأسبوع.

من النقاط الجاذبة في الفندق. Credit: Burgh Island Hotel

وفي عام 1927، بيعت الجزيرة للمنتِج السينمائي أرشيبالد نيتلفولد، والذي قام ببناء فندق أكثر فخامة على طراز "آرت ديكو" العصري آنذاك.

واشتهر الفندق في الثلاثينيّات، ولكن تم تحويله إلى مركز لتعافي أفراد القوّات الجويّة الملكيّة الجرحى خلال الحرب العالميّة الثانيّة.

وقيل إنّ الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور التقى برئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في الفندق قبل "يوم النصر".

وتضمّن بعض من أشهر ضيوفه فرقة "بيتلز" الموسيقيّة، والملك البريطاني السّابق إدوارد الثّامن، وزوجته الأمريكيّة واليس سيمبسون.

وفي بيان أرسله لـ CNN عبر البريد الإلكتروني، قال مالك جزيرة "بورغ"، جايلز فوتشس، الذي أشرف على عمليّة التّجديد الشّاملة للفندق إنه "بعد مشاهدة الفندق يُولد من جديد، وينجو من الجائحة، ويستمرّ بصفته واحة بريّة وجميلة للزّوار في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن الوقت قد حان لي للتنحي جانبًا، والسّماح بظهور فصل جديد لبورغ".