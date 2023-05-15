دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمتّع الرّبع الأول من عام 2023 بنمو قوي في عائدات الرّكاب بالكيلومتر (RPKs)، وفقًا لما ذكره بيان صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الجمعة.

وبلغت الزيادة التي شهدتها الصناعة بشكلٍ عام 58.3% مقارنةً بالعام الماضي.

ومع أن تعافي حركة الركاب كان واسع النطاق، إلا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت بمثابة قوة رئيسية وراء التطورات الأخيرة عندما يأتي الأمر بعائدات الرّكاب بالكيلومتر.

وكانت لإعادة فتح سوق السفر الجوي في الصين دور محوري في تعزيز الانتعاش الكبير في المنطقة، إلى جانب التخفيف المستمر للقيود المفروضة على السفر.

وأظهرت شركات النقل في أفريقيا والشرق الأوسط أيضًا انتعاشًا مثيرًا للإعجاب في حركة الركاب مع بلوغ معدلات النمو السنوية 87.1% و64.4% على التوالي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

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