صورة تعكس لحظة تصادم سمكتي قرش في فلوريدا سعيًا للحصول على الطُعم ذاته

فضحتهم الكاميرا.. رجل يصور سرًا ما فعله ركاب يخت في مياه فلوريدا

بفضل حفرة ضخمة.. هذا هو أكبر شلال في فلوريدا الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن شهدت سمكتي قرش تتصادمان بسبب سعيهما للحصول على وجبة الطعام ذاتها؟

ويتخصص المصور الأمريكي، جون مور، في رصد سلوك تناول أسماك القرش لغذائها، حتى أصبح بارعًا في إطعامها بهدف تصوير أسنانها الحادة وشديدة الخطورة.

ولكن في إحدى المرّات، حدث ما لم يكن في الحسبان. إذ قام بتوثيق آثار أسنانها المخيفة التي غرزت في لحم سمكة قرش أخرى.

Credit: John R. Moore

ماذا حصل؟

وتصادمت سمكتا قرش مع بعضهما البعض نتيجة حماسهما للحصول على الطُعم ذاته، وهو عبارة عن سمكة، قبالة سواحل بلدة جوبيتر في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ودخل رأس إحدى أسماك قرش الثور في فم سمكة قرش أخرى.

Credit: John R. Moore

وعندما يحدث ذلك، تحاول أسماك القرش عادةً تقليل الضرر الذي يلحق بسمكة القرش الأخرى عن طريق سحب أسنانها.

وفي حالات نادرة، قد تتسبب سمكة القرش المهيمنة في إحداث الضرر عمدًا نتيجة نزاعها مع سمكة القرش الأخرى، أو في حالة إحباط سمكة قرش أصغر، للحصول على مزيد من الطعام.

Credit: John R. Moore

وتُعرف أسماك قرش الثور بكونها واحدة من أخطر الأسماك في المحيط.

ولكن تجربة مور لم تكن كذلك، إذ أوضح في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لقد أسيء فهمها للغاية.. تُعتبر إحدى أفضل أسماك القرش لدي.. أعتقد أنها ذكية ويجب معاملتها باحترام".

Credit: John R. Moore

ومع ذلك، لا ينصح المصور الأمريكي بالسباحة معها بشكل فردي بلا مساعدة مرشد مختص.

ورغم أن مور قضى آلاف الساعات مع هذه الأسماك، ويثق بها، إلّا أنه يحرص دومًا على معاملتها باحترام.

Credit: John R. Moore

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي مور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تلّقى العديد من التعليقات الإيجابية على مختلف الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة به.

Credit: John R. Moore

ويصل حجم أسماك قرش الثور إلى 11.5 قدمًا، أي 3.5 متر، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا.

وتتواجد في المياه الساحلية الضحلة في المقام الأول، ويُعتبر وجودها شائعًا في البحيرات، والخلجان، ومصبات الأنهار.

وغالبًا ما تسبح في المياه العذبة أيضًا.

Credit: John R. Moore

وبدوره، يستمتع مور في تصوير جميع أشكال الحياة تحت الماء، إذ بدأ مشواره المهني في الغوص ورصد أسماك القرش تحديدًا منذ 6 سنوات.

ويخطط لمواصلة رصد هذه الكائنات البحرية وغيرها على مدى الحياة.