دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن المكان المثالي لتناول وجبة الغداء؟ ربما عليك زيارة إندونيسيا، وتحديدًا جزيرة بالي، حيث تقدم أحد منتجعاتها تجربة خاصة ومميزة لضيوفها.

وعلى متن قارب صغير، تتناول مدونة السفر الألمانية، فيفيان فيللي، طعامها وسط مجموعة من الأسماك الملونة، والتي تعكس مشهدًا ساحرًا من السماء.

وقد تعتقد بداية أن هذه المشاهد خيالية، ولا يمكن أن تكون قريبة من الواقع.

ولكن، قام الموظفون في أحد منتجعات بالي بتحضير القارب الصغير على أكمل وجه.

وبعد ذلك، وضعت فيللي الطائرة من دون طيار في مكانها، وأطعمت الأسماك لتوزيعها حول القارب بالتساوي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولم تكن تجربة مدونة السفر الألمانية مثالية في أول مرة صعدت فيها على متن القارب الصغير. وأوضحت أن الأمطار كانت تنهمر بغزارة.

وكان يجب العثور على المكان المناسب لتحليق طائرة "الدرون"، بلا الاقتراب جدًا من الأشجار المحيطة بالنهر.

وبذلك، اضطرت فيللي إلى العودة مجددًا لرصد هذه المشاهد بأفضل صورة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي مدونة السفر الألمانية، الذين يزيد عددهم عن 300 ألف شخص عبر منصة "إنستغرام".

وقالت فيللي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شاهد الجميع العديد من القوارب والأسماك من قبل، ولكن تعكس هذه المشاهد لقطات جوّية، حيث تتحرك الأسماك في كل مكان بحركة بطيئة".

ومنذ سن مبكرة، كانت فيللي تسافر كثيرًا مع عائلتها، وتسعى إلى خوض تجارب مختلفة.

وتُعتبر ناميبيا من بين إحدى البلدان المفضلة لدى مدونة السفر الألمانية، إذ خاضت أول رحلة سفاري فيها على الإطلاق.

وتصف فيللي هذه الرحلة بكونها "غير منسيّة".

ومن بين بعض أماكنها المفضلة الأخرى: نيوزيلندا، والسعودية، والهند، حيث تتمتع كل من هذه البلاد بميزة على طريقتها الخاصة.

ويُذكر أن مدونة السفر الألمانية قد بدأت العمل مؤخرًا على مشروع صغير في بالي، لذلك سيكون هذا العام أكثر هدوئًا واستقرارًا، ولكنها تشعر بحماسة شديدة للسفر مجددًا من حول العالم واستكشاف أماكن جديدة.