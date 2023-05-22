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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استُدعيت راكبة، كانت قد أُمِرت بمغادرة طائرة تابعة لخطوط "فرونتير" الجوية متوجّهة إلى مدينة دنفر الأمريكية، للمحكمة بعد ضربها لأحد موظّفي شركة الطّيران بهاتف خاص للاتصال الدّاخلي (intercom)، وفقًا لما ذكرته شركة الطّيران والشّرطة الأمريكية.

وفي وقت مبكّر الأحد، وبينما كانت الرّحلة رقم "708" التّابعة لخطوط "فرونتير" تنتظر موعد مغادرتها إلى مدينة تامبا الأمريكية من مطار "دنفر" الدّولي، وهو المركز الرئيسي للشّركة، "أصبحت الرّاكبة عدوانيّة على متن الطّائرة، وطُلب منها المغادرة"، بحسب ما جاء في بيان.

وأضاف البيان: "أثناء نزولها من الطائرة، رفعت (الرّاكبة) هاتفًا داخليًا، وضربت أحد مضيفي الطّيران به".

وأشارت إدارة شرطة "دنفر" في بيان، إلى أن الراكبة استُدعيت للمحكمة بتهمة اعتداء على صلة بالحادث.

وغادرت الرّحلة لتّتجه إلى تامبا عند حوالي السّاعة الخامسة والنّصف صباحًا بالتّوقيت المحلّي بعد إخراج المرأة من الطّائرة، بحسب ما ذكرته خطوط "فرونتير".

وتأخّرت الرّحلة عن موعد مغادرتها من دنفر بـ4 ساعات تقريبًا، وفقًا لما أشارت إليه بيانات تتبّع الرّحلات من شركة "FlightAware".

وذكرت الشّرطة أنّ الراكبة تمكّنت من حجز رحلة أخرى للعودة لوجهتها بعد إطلاق سراحها.

وليس من الواضح ما الذي أدّى إلى مطالبة الرّاكبة بمغادرة الطائرة في المقام الأوّل.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضح مطار "دنفر" الدولي لـCNN الأحد أنّه لا يمتلك "معلومات عن الرّحلة".