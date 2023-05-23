حيوان شديد الندرة.. مصور يرصد صورًا مذهلة للنمر الأسود في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه الصور المثيرة للإعجاب، يبدو هذا النمر الأسود أشبه بشخصية "باغيرا" من فيلم الرسوم المتحركة "كتاب الأدغال".

ونشأ صاحب الصور، مصور الحياة البرية الهندي، شاز جونغ في الغابة، وكان مفتونًا بالنمور السوداء منذ المرة الأولى التي شاهد فيها نمرًا أسود اللون.

وسرعان ما أصبح توثيق النمر الأسود هدفًا منشودًا لجونغ، لتسليط الضوء على الحيوان الذي يتصف بالغموض.

Credit: Shaaz Jung

وأثناء مطاردة حلمه، كرّس مصور الحياة البرية الهندي فترة الخمس سنوات التالية في استكشاف غابة كابيني في ولاية كارناتاكا بالهند، وعاد ببعض أجمل اللقطات لهذا النوع من الحيوانات شديد الندرة.

وقال جونغ لموقع CNN بالعربية إن النمر الأسود بمثابة مصطلح، يشير إلى الحيوانات الكبيرة ذات الفراء الأسود اللون، الذي ينتج عن حالة ميلانينية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الحيوانات شديد الندرة، مما يجعل توثيقه مهمة صعبة.

Credit: Shaaz Jung

وبصفته عالمًا طبيعيًا ومتخصصًا في القطط الكبيرة ومصورًا للحياة البرية، رأى جونغ نفسه محظوظًا أنه يعيش في غابة أصبحت موطنًا للنمر الأسود في عام 2015، إذ قال: "هذا الأمر منحني فرصة نادرة لدراسة النمر الأسود في حديقة ناجارهول للنمور في جنوب الهند".

وأراد مصور الحياة البرية الهندي القيام بأمر لم يسبق لأحد القيام به من قبل، أي تتبع وسرد قصة واحدًا عن النمور السوداء.

Credit: Shaaz Jung

وأوضح مصور الحياة البرية الهندي أنه كرّس فترة الخمس سنوات التالية لذلك، وبنى مجموعة قوية من الصور التي استخدمها لتقديم عرضًا لفيلم قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، لافتًا إلى أنه أصبح بعد ذلك مدير التصوير لفيلم بعنوان "النمر الأسود الحقيقي" على قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، والذي استغرق ثلاث سنوات للإنتاج.

ولم يتمثل التحدي الأكبر بالتقاط صور ومقاطع فيديو للنمر الأسود، بل برواية قصته على مدار بضع سنوات.

ولم يكن هناك سوى نمر أسود واحد في هذه الغابة الكثيفة التي تزيد مساحتها عن 700 كيلومتر مربع، وكان الأمر أشبه بمحاولة العثور على إبرة في كومة قش.

Credit: Shaaz Jung

وفي غالبية الأيام كان النمر الأسود يتفوق على المصور بحدة ذكائه، إذ أوضح مصور الحياة البرية الهندي أن جمال الحياة البرية يكمن في عدم القدرة على التنبؤ بها.

وعلى سبيل المثال، في عام 2018، قضى جونغ 81 يومًا من دون رؤية النمر الأسود، وفي اليوم الـ82، في صباح ضبابي، ظهر من المخبأ الذي يتواجد فيه بالغابة مع غزال في فمه.

وكانت هذه أكثر اللحظات المفضلة لدى جونغ، إذ كانت المرة الأولى التي يتم فيها توثيق نمر أسود بري مع فريسته.

Credit: Shaaz Jung

وأوضح جونغ: "تكتب الطبيعة نصها الخاص ولا يوجد ما يمكننا فعله للتحكم في ذلك، فالتحديات هائلة، ولكن المكافآت أكبر".

ورأى مصور الحياة الرية الهندي أن منصات التواصل الاجتماعي أداة قوية لعرض أعماله لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إذ أوضح: "لدي القدرة على عرض صور النمر الأسود هذه على مجتمع كبير، ما يساعد في نشر الوعي بشكل لا يصدق".

ومن وجهة نظر جونغ، ثمة أمر مثير حول هذا الحيوان، إذ يذكرنا بشخصية "باغيرا" من فيلم الرسوم المتحركة "كتاب الأدغال"، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من طفولة العديد من الأشخاص، معتبرًا أنه لغز لا مثيل له.