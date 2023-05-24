بالصور..هكذا ستبدو دبي تحت طبقة من الثلوج ناصعة البياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف ستبدو دبي إذا اكتُسيت بالثلوج؟

وفي حال حصل ذلك، ستظهر معالمها الشهيرة بشكلٍ مختلف كليًّا تحت طبقة ناصعة البياض.

وستبدو تمامًا كالصور التي نشرها مكسيم بيتيسور، وهو فنان من دولة مولدوفا، عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

ويكمن جمال استخدام هذه التقنية بجعل الأشخاص يتخيّلون كل ما يحلو لهم، لدى استخدام الأدوات المناسبة. وقد ساعدت برامج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية الثلوج بدبي.

Credit: Maxim Betisor

وقام بيتيسور بتحويل مدينة دبي لأعجوبة شتوية باستخدام برنامج "Adobe FireFly".

ومن وسط مدينة دبي، ونافورة دبي، إلى دبي مارينا، والخليج التجاري، تتضمن السلسلة، التي تتألف من 13 صورة، أشهر معالم المدينة التي تُعد مألوفة في جميع أنحاء العالم، وليس فقط لدى سكان دبي.

Credit: Maxim Betisor

وتفاجأ العديد من متابعي بيتيسور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بصور دبي وهي مغطاة بالثلوج لأنه أمر غير متوقع تمامًا.

وراود العديد من المصورين فضولًا كبيرًا حول الأدوات المستخدمة في إنشاء هذه الصور.

Credit: Maxim Betisor

وقال بيتيسور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رؤية دبي وهي مغطاة بالثلوج جعلتني أُقدّر شمسها الساطعة حقًا.. المشهد يبدو رائعًا وحزينًا إلى حد ما".

وتابع: "دعونا نحتفظ بالثلوج لجبال النمسا، وسأستغل جميع حبّات الرمال والحرارة التي يمكنني الحصول عليها بدبي".

Credit: Maxim Betisor

وفي حال كنت ترغب أن تعيش أجواء الشتاء على أصولها، يمكنك زيارة سكي دبي في مول الإمارات.

وهناك تستطيع اختبار تجربة التزلج على الثلوج، وكأنك في فصل الشتاء.

Credit: Maxim Betisor

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Dubai"، تم تجهيز هذه الوجهة المثالية للعائلات بمواد عازلة مبتكرة وفعّالة جداً للمحافظة على 4 درجات مئوية تحت الصفر، حتى خلال الأشهر الحارّة بدبي.