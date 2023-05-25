"طوكيو السعودية".. مصور يحول الرياض إلى قطعة من اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضواء النّيون، ولافتات المتاجر السّاطعة لمدينة طوكيو اليابانيّة تُعتبر من أكثر المشاهد المألوفة حول العالم.
وفي سلسلة من الصّور الزّاهية، حوّل المصوّر السعودي، عبدالعزيز بن محمد الصغير، إحدى مناطق العاصمة السعودية، الرياض، إلى قطعة من المدينة اليابانيّة الشهيرة، طوكيو.
"طوكيو السعودية"
وتمتّعت بداية عام 2022 بـ"أجواء شتويّة رائعة" في المملكة العربية السعودية، بحسب ما قاله الصغير في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية.
واستغلّ المصوّر الفرصة عبر توثيق زوايا منطقة "بوليفارد رياض سيتي" الترفيهيّة بظل الأجواء الماطرة.
وباعتباره مصورًا، دائمًا ما يشعر الصغير بوجود فرصة لتوثيق زاوية أو لحظة فريدة لم تُلتَقط بعد.
وأوضح المصور السعودي: "كنت أسعى أنّ تعكس صوري مشاعر الناس، بل وحتّى مشاعري حينها، والتي كانت مزيجًا صادقًا من الشّعور بالفرح بتساقط الأمطار في هذا المكان".
وفي صوره، ظهرت المنطقة كعالمٍ بنفسجي زاهي الألوان، وزادت الأرضيّة المبلّلة بالمطر من جمالها، إذ عكست ألوان اللافتات الإعلانيّة المضيئة والمنتشرة.
ولم يتردّد الصغير في مشاركة هذه المشاهد مع متابعيه عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، وشبّه أحدهم المنظر بمدينة طوكيو.
ووافقه المصور في الرأي، مشيرًا إلى المنطقة بـ"طوكيو السعودية".
وتجسّدت أوجه التشابه بين البلدين برأي المصور، في نمط الممرّات، وطبيعة المشاهِد، من الشّاشات العملاقة، والتي تشبه ما تتمتّع به الشّوارع التجارية في اليابان، بالإضافة إلى مظلات المطر التي حملها الناس، والتي عكست بدورها منظرًا مألوفًا للحياة في اليابان، كالتي يشاهدها المرء في صور حياة الشّارع هناك، وأفلام الأنمي (الرّسوم المتحرّكة) الشّهيرة.
وقرّر الصغير الشغوف بالمغامرة والاستكشاف دخول عالم التصوير في عام 2018.
وفي عام 2020، فاز المصور بمسابقة "NEXT-IMAGE Awards"، وشجّعه ذلك على توثيق معالم السعودية، وكسر الصورة النمطية التي طُبعت في الأذهان حول تشبيه المملكة بصحراء كبيرة، بحسب تعبير المصور.