"طوكيو السعودية".. مصور يحول الرياض إلى قطعة من اليابان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضواء النّيون، ولافتات المتاجر السّاطعة لمدينة طوكيو اليابانيّة تُعتبر من أكثر المشاهد المألوفة حول العالم.

وفي سلسلة من الصّور الزّاهية، حوّل المصوّر السعودي، عبدالعزيز بن محمد الصغير، إحدى مناطق العاصمة السعودية، الرياض، إلى قطعة من المدينة اليابانيّة الشهيرة، طوكيو.

وثق المصور، عبدالعزيز بن محمد الصغير، هذه الصور في عام 2022. Credit: Abdulaziz Alsgheer

"طوكيو السعودية"

استغل المصور فرصة تساقط الأمطار في الرياض لتوثيق هذه المشاهد. Credit: Abdulaziz Alsgheer

وتمتّعت بداية عام 2022 بـ"أجواء شتويّة رائعة" في المملكة العربية السعودية، بحسب ما قاله الصغير في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية.

واستغلّ المصوّر الفرصة عبر توثيق زوايا منطقة "بوليفارد رياض سيتي" الترفيهيّة بظل الأجواء الماطرة.

إحدى المشاهد التي وثقها الصغير في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" الترفيهيّة. Credit: Abdulaziz Alsgheer

وباعتباره مصورًا، دائمًا ما يشعر الصغير بوجود فرصة لتوثيق زاوية أو لحظة فريدة لم تُلتَقط بعد.

وأوضح المصور السعودي: "كنت أسعى أنّ تعكس صوري مشاعر الناس، بل وحتّى مشاعري حينها، والتي كانت مزيجًا صادقًا من الشّعور بالفرح بتساقط الأمطار في هذا المكان".

وصف المصور المنطقة بـ"طوكيو السعودية". Credit: Abdulaziz Alsgheer

وفي صوره، ظهرت المنطقة كعالمٍ بنفسجي زاهي الألوان، وزادت الأرضيّة المبلّلة بالمطر من جمالها، إذ عكست ألوان اللافتات الإعلانيّة المضيئة والمنتشرة.

ولم يتردّد الصغير في مشاركة هذه المشاهد مع متابعيه عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، وشبّه أحدهم المنظر بمدينة طوكيو.

ووافقه المصور في الرأي، مشيرًا إلى المنطقة بـ"طوكيو السعودية".

دخل السعودي عالم التصوير في عام 2018. Credit: Abdulaziz Alsgheer

وتجسّدت أوجه التشابه بين البلدين برأي المصور، في نمط الممرّات، وطبيعة المشاهِد، من الشّاشات العملاقة، والتي تشبه ما تتمتّع به الشّوارع التجارية في اليابان، بالإضافة إلى مظلات المطر التي حملها الناس، والتي عكست بدورها منظرًا مألوفًا للحياة في اليابان، كالتي يشاهدها المرء في صور حياة الشّارع هناك، وأفلام الأنمي (الرّسوم المتحرّكة) الشّهيرة.

وقرّر الصغير الشغوف بالمغامرة والاستكشاف دخول عالم التصوير في عام 2018.

واحدة من الصور التي وثقتها الصغير. Credit: Abdulaziz Alsgheer

وفي عام 2020، فاز المصور بمسابقة "NEXT-IMAGE Awards"، وشجّعه ذلك على توثيق معالم السعودية، وكسر الصورة النمطية التي طُبعت في الأذهان حول تشبيه المملكة بصحراء كبيرة، بحسب تعبير المصور.