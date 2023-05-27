دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سنوات من البحث والتطوير والاختبارات، يبدو أن أول طائرة ركاب كبيرة محلية الصنع في الصين على استعداد لإجراء أول رحلة تجارية لها يوم الأحد، 28 مايو/أيار.

وتعتبر خطوط شرق الصين الجوية أول عميل للطائرة الجديدة ذات الهيكل الضيق C919.

وفقًا لتطبيق شركة الطيران، ستغادر الرحلة رقم MU 9191 من مطار شانغهاي هونغكياو الدولي في تمام الساعة 10:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، وستصل إلى مطار بكين العاصمة الدولي في تمام الساعة 1:10 مساءً.

وفي رسالة نشرتها شركة الطيران عبر تطبيقها، أعلنت أنها ستختار ركاب الرحلة من طريق اليانصيب، وسيشمل ذلك الذين تقدموا بطلب للسفر على الرحلة التجارية الأولى.

وصنّعت من قبل مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة (كوماك) في الصين التي سلّمت خطوط شرق الصين الجوية، أول طائرة من طراز C919 في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وخلال الأشهر التالية خضعت لسلسلة من رحلات الاختبار.

تتسع الطائرة ذات الممر الواحد ومحركين، لـ164 مقعدًا في تكوين مقصورة من فئتي الدرجة الأولى والسياحية.

وبنطاق يصل إلى 5،555 كيلومترًا، ستكون C919 منافسًا مباشرًا لمصنّعي الطائرات الكبرى في العالم، هما "إيرباص" و"بوينغ"، ولطائراتهما ذات الهيك الضيّق A320 وB737، اللتين تستخدمان عادة في رحلات الطيران المحلية والإقليمية الدولية.

ووفقًا لتقرير تطوّر العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي لعام 2022 الصادر عن حكومة شنغهاي، قام 32 عميلًا بتسجيل طلب 1035 للطائرة بحلول نهاية عام 2022.

وتم تصميم العديد من العناصر الرئيسية للطائرة مثل مقدمة الطائرة والهيكل الأساسي، والجناح الخارجي، والمثبت الرأسي، والمثبت الأفقي، بواسطة مؤسسة "كوماك".

ومع ذلك، قامت المؤسسة بالاستعانة بشركات غربية للمساعدة في صنع بعض المكونات، ضمنًا محركات الطائرة LEAP-1C التي تم تطويرها بواسطة سي اف ام الدولية، وهي مشروع مشترك بين شركة "جنرال الكتريك" للطيران ومجموعة سافران الصناعية عالية التقنية الفرنسية.