دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخطف مدينة دبي، في دولة الإمارات، أنظار العالم، ليس فقط بمشاريعها المستمرة، إنما أيضًا بنظافتها ومحافظتها على مظهرها الجمالي.

وبدوره، أراد مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي الليبي، وليد المصراتي، أن يُبرهن ذلك من خلال مقطع فيديو حصد مليوني مشاهدة عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

ويختبر المصراتي مدى نظافة المدينة، في أكثر الوجهات ازدحامًا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبدأ مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي الليبي تجربته في نافورة برج خليفة، والتي يزورها الملايين سنويًا من حول العالم، ومن ثم انتقل إلى وسط مدينة دبي.

وقال في مقطع الفيديو: "تفاجأت من نظافة شوارع دبي، إلى درجة أنني رأيت نفسي بوضوح على مرآة عمود الإنارة".

وتأكد أيضًا من نظافة مواقف السيارات ومترو دبي، الذي يستقله مئات الأشخاص بشكل يومي.

وهذه ليست التجربة الوحيدة للمصراتي في دبي، إذ أنه قام باختبارات سابقة تتعلق بأمان المدينة، وسرعة الخدمات في مطار دبي، وغيرها.

ولطالما كان يشارك متابعيه، الذين يزيد عددهم عن 240 ألف شخص عبر "إنستغرام"، بما يشاهده يوميًا من اهتمام واعتناء بنظافة المدينة.

وجاءت فكرة تصوير هذه التجربة بعد إعلان منظمة "موري ميموريال" في اليابان عن اختيار دبي كأنظف مدينة في العالم خلال فترة آخر 3 أعوام، بحسب ما ذكره المصراتي.