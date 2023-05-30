في الجزائر.. شبل أسد طريف يرافق مصورًا في مهمة تصوير ويستولي على مقعده

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بداية هذا العام، قرّر مصوّر الحياة البرية الجزائري، جمال الحاج عيسى، الانطلاق في رحلة لتصوير الطّيور المهاجرة في صحراء الجزائر.

وقبل الانطلاق في رحلته المخطّط لها، خطر في باله فكرة اصطحاب شبل أسد وُلِد في إحدى حدائق الحيوانات التّابعة لعائلته، لمرافقته في هذه النّزهة الفوتوغرافيّة، إذ تمتلك عائلته 6 حدائق منتشرة في مختلف ولايات الجزائر.

وثّق المصور، جمال الحاج عيسى، هذا المشهد في 23 فبراير/شباط. Credit: Djamel Hadj Aissa

وقال المصوّر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت هذه هي المرّة الأولى بالنّسبة لي".

عمل الجزائري كمصور صحفي لفترة طويلة. Credit: Djamel Hadj Aissa

ويبدو أن شبل الأسد شعر بالفضول خلال الرّحلة، إذ أنّه جلس على كرسي الحاج عيسى.

وقال المصوّر: "لاحظت أنّه يتابع ما كنت أفعله بشغف، وانتهز ابن أخي الفرصة لالتقاط صورة.. لهذه اللحظات الرّائعة".

دخل الجزائري عالم تصوير الحياة البرية في عام 2015. Credit: Djamel Hadj Aissa

ولم يتردّد المصوّر في مشاركة المشهد مع متابعيه الذين شعروا بالدهشة من الموقف.

ورأى المصوّر أنّ ما أثار الانتباه بالصّورة يتمثل بنظرة الشّبل الى الاتجاه ذاته الذي كان ينظر المصور الجزائري إليه، إضافةً إلى طريقة جلوسه المميّزة.

يرى المصور أن التّنوع البيولوجي في بلاده يستحق الحماية. Credit: Djamel Hadj Aissa

وبعد مسيرة مهنية طويلة من العمل كمصوّر صحفي منذ التسعينيّات، شجّع أحد علماء الطّيور في عام 2015 الحاج عيسى على المغامرة، واستكشاف عالم تصوير الحياة البريّة، مع التّركيز على عالم الطّيور تحديدًا.

مشهد لطائر يصطاد سمكة. Credit: Djamel Hadj Aissa

وأدرك المصور الجزائري أنّ التّصوير الفوتوغرافي سيُشكّل جزءًا من حياته منذ مراهقته، عندما قام صديق والده، وهو مصوّر بلجيكي محترف، بمنحه كاميرا عندما بلغ الـ15 من عمره.

من المشاهد الزاهية التي وثقها المصور. Credit: Djamel Hadj Aissa

وبعد أعوام من توثيق الحياة البرية، أكّد المصوّر: "ما زلت أستشعر جمال المناظر الطبيعيّة والتّنوع البيولوجي الذي تتمتّع به بلادنا"، مضيفًا أنّ "هذا التّراث يستحق الحماية".