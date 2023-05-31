ثقافة "البقشيش"..ما هي قيمة الإكرامية التي يجب دفعها بكل بلد؟

إكرامية بقيمة 1000 دولار لنادلة يوم عيد الميلاد.. ما كانت ردة فعلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف ثقافة إعطاء الإكرامية أو البقشيش من بلد لآخر، ما يجعلها مسألة محيرّة حتى بالنسبة للمسافرين من ذوي الخبرة.

وتحدثت CNN مع خبراء آداب السلوك والمسافرين المعتادين لمعرفة ما هو متوقع بشكل عام في الوجهات الشهيرة الآن، ومساعدة المسافرين على إيجاد طرق لجعل ثقافة البقشيش أكثر وضوحًا وأقل إرهاقًا.

البقشيش في آسيا وأستراليا

سياح يتناولون العشاء على شرفة مطعم أمام معبد بوذي في بانكوك بتايلاند Credit: Mladen Antonov/AFP/Getty Images

وأوضح المالك والشريك المؤسس لشركة السفر الفاخرة "Black Tomato"، توم مارشانت لـCNN، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، أن "لكل بلد ثقافته ونظرته الخاصة للبقشيش، ورغم أن الاختلافات طفيفة، إلا أنها قد تشمل مسألة حساسة".

وفي آسيا، يجب عليك في البداية تحديد ما إذا كان يجب عليك تقديم البقشيش على الإطلاق.

ومن جهتها، قالت خبيرة الأدبيات، ماريان باركر، من موقع "Manor of Manners": "في بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لا يُقبَل البقشيش، ويجب علينا أن نمتنع عن ترك الإكرامية في أي مكان نذهب إليه".

وتابعت: "البقشيش ليس جزءًا من ثقافتهم، ليس ذلك فحسب، بل إنه يُعتبر تصرّفًا وقحًا".

وأوضح نيك لايتون، الذي يستضيف "بودكاست" أسبوعي حول آداب السلوك، أنه لا وجود لثقافة البقشيش في جزيرة تايوان.

وأشار مارشانت إلى أنه "في الصين، يتضح الافتقار إلى ثقافة البقشيش، وغالبًا ما تقدّم الفاتورة إلى رواد المطعم قبل إحضار الوجبة".

وفي تايلاند، قال مارشانت إن البقشيش "ليس جزءًا متأصّّلًا في ثقافتها، ونادرًا ما يقدم السكان المحليون البقشيش، رغم أنه أصبح أكثر شيوعًا".

وبالمثل، لا يعد إعطاء البقشيش أمرًا شائعًا في أستراليا. وفي نيوزيلندا، يُعد الأمر "تقديريا تمامًا"، رغم أن الإكرامية بنسبة 10% للخدمة الممتازة، أصبحت مألوفة في المطاعم.

لن تحتاج لدفع البقشيش خلال جولتك بجبل فوجي في اليابان Credit: DoctorEgg/Moment RF/Getty Images

ومع ذلك، لا يجب الافتراض أن جميع البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تقبل البقشيش، وفقًا لما ذكره باركر، إذ أنه يعد أمرًا معتادًا في الهند، على سبيل المثال.

ولكن ما مقدار البقشيش الذي يتوجب تقديمه؟ ومتى؟

وينصح لايتون بقراءة العديد من المصادر الموثوقة قبل خوض رحلة إلى وجهة ما.

وأضاف: "ابحث عن إجماع واسع النطاق، إذ لن تحصل دائمًا على النصيحة ذاتها".

وعلى سبيل المثال، في الهند، يمكنك معرفة المزيد من الكتيبات الإرشادية ووكالات السفر.

وأشار مارشانت إلى أنه يتحدث إلى السكان المحليين حول ثقافة البقشيش فور وصوله إلى وجهته، مضيفًا: "لا تخجل من سؤال موظفي الفندق، أو النوادل، أو مقدمي الرحلات".

وتقترح الكاتبة المستقلة، ليزا وايت رو، من مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، أيضًا البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي كمصدر.

البقشيش في أوروبا

ولفت مارشانت إلى أن إعطاء البقشيش لا يُعد شائعًا في إسبانيا، ونادرًا ما يمارسه السكان المحليون. ويوصي بدفع مبلغ 2 إلى 3 يورو في المطاعم والحانات العادية، ونسبة 5 إلى 10% من إجمالي الفاتورة في الأماكن الراقية.

وبحسب رحلته الأخيرة إلى الجزيرة الإيطالية الجنوبية، أوضح المسافر الأمريكي جون روبنسون، وهو أستاذ متقاعد، أن ثقافة البقشيش تُعد أقل انتشارًا في صقلية مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال روبنسون: "لا يتم السعي وراء البقشيش، وإذا أعطيتهم إكرامية، فإنهم سعيربون عن امتنانهم".

وفي إيطاليا عمومًا، يقول دليل "Frommer's" أن رسوم الخدمة عادة ما تُضاف إلى فواتير الفنادق والمطاعم. وينصح بالبحث عن عبارة "servizio incluso" على الفاتورة إذا لم تكن متأكدًا.

وفي المملكة المتحدة، يُعتبر "البقشيش بنسبة 10إلى 15% معتادًا" في حال كنت راضيًا عن الخدمة، بحسب موقع "Scottish Tours".

وأصبح من الشائع الآن أن تضيف المطاعم رسم خدمة اختياري بنسبة 12.5% إلى الفاتورة، لذا يجب التحقق دائمًا من ذلك أولًا.

ومن المعتاد في المملكة المتحدة دفع إكرامية أو دفع رسوم في الأماكن التي تقدم الخدمة إلى المائدة، ولكن إذا كنت ستحمل طعامك وشرابك إلى المائدة، فلن يُتوقع منك دفع إكرامية. وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، فليس من الضروري منحهم إكرامية، ولكن يُعد الأمر موضع تقدير كبير بالنسبة لهم.

وفي فرنسا، الإكرامية لا تُعد إلزامية، لكنها بمثابة "مفاجأة سارة"، وفقًا لما ذكرته باركر، وقالت إن أوروبا الشرقية بشكل عام تُعد مكانا يُتوقع فيه الحصول على البقشيش.

أما في الدول الاسكندنافية، فالبقشيش ليس إلزاميًا، ولكن أوضحت مارشانت أن "الإكرامية بمثابة أمر معتاد، ويحظى بتقدير كبير من قبل المرشدين والسائقين والنوادل في المطاعم".

البقشيش في أمريكا الشمالية

سيارة أجرة متوقفة عند القصر الوطني في مكسيكو سيتي، المكسيك. عادة، لا يتوقع سائقو سيارات الأجرة الحصول على إكرامية هنا إلا إذا قاموا بمساعدتك في حمل أمتعتك Credit: Robert Knopes/Education Images/Universal Images Group/Getty Images

ويشير لايتون إلى أن "ثقافة البقشيش في أمريكا، تكاد تكون فريدة من بعض النواحي".

ووصفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن أي خدمة تتعلق بقطاع السفر في الولايات المتحدة تُعد قابلة للبقشيش.

ويتمثل الحد الأدنى المقترح في نسبة 15% لسائقي سيارات الأجرة؛ وما لا يقل عن دولار لخدمة حمل الحقائب؛ ونسبة 18% لخدمة المطعم؛ ودولار لكل مشروب في الحانة.

وفي أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، أصبحت نسبة 20% إكرامية مألوفة إلى حد ما، وبدأ العديد من الأمريكيين في زيادة نسبة البقشيش منذ أزمة جائحة كورونا.

وبشكل عام، تقع كندا والمكسيك في مكان ما بين أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بثقافة الإكرامية، ما يعني دفع نسبة 15% إضافية للخدمة الجيدة في المطاعم، على سبيل المثال.

وفي المكسيك، لفتت باركر إلى أن "الإكرامية ليست إلزامية، لكن الجميع يتوقعها".

وفي منطقة البحر الكاريبي، تُعد "الإكراميات مقبولة ومتوقعة على نطاق واسع"، وفقًا لما ذكرته باركر. وتابعت: "من وجهة نظري الشخصية، فإن ترك إكرامية سخية يُعد وسيلة لمساعدة المجتمعات المحلية".

البقشيش في وجهات أخرى حول العالم

يشجع خبراء السفر على منح الإكرامية لمرشدي رحلات السفاري Credit: David Silverman/Getty Images

ولفت مارشانت إلى أنه "إذا كنت مسافرًا إلى إفريقيا، فستختلف عادات البقشيش بحسب التجربة والوجهة، لذا توقع تعديل ممارسات البقشيش سواء في رحلات السفاري أو الإقامة في عقار حضري في مدينة رئيسية".

وبالنسبة لرحلات السفاري، لا سيما عند التعامل مع المرشدين بشكل وثيق، تُعد الإكرامية بمثابة نوع من التقدير.

وأضاف مارشانت: "إذا كنت تقيم داخل معسكر سفاري، حيث يكون المرشدون جزءًا لا يتجزأ من التجربة، ففكر في منحه بين 20 و50 دولارًا أمريكيًا في اليوم".

وعند زيارة أمريكا الوسطى والجنوبية، فإنه من الشائع ترك البقشيش بالعملة المحلية، وهو أمر يحظى بتقدير كبير من قبل السكان المحليين، إذ أن تبادل العملات ليس متاحًا بسهولة وقد يكون مكلفًا، وفقا لما أوضحه مارشانت.

وفي بيرو على وجه التحديد، أشار مارشانت إلى أنه "من المعتاد تقديم إكرامية إلى المرشدين والسائقين بنسبة 10% تقريبًا".

وتقدّم تشيلي وبنما، وكلاهما يقعان في أمريكا اللاتينية، مثالًا آخر على كيفية تمتع دولتين في المنطقة ذاتها بثقافات مختلفة. وفي تشيلي، عادةً ما تُضاف رسوم خدمة بنسبة 10% إلى الفاتورة، بينما في بنما، عادةً لا تضاف رسوم خدمة المطعم، وتُعد نسبة 10% بمثابة مبلغ الإكرامية المعتاد.