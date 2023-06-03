دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، صباح اليوم، زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، لمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية وتمثال أبو الهول، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر.

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن خلال زيارتها لمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، برفقة وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفى وزيري Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

ورافق كل من وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، زوجة الرئيس الأمريكي، وقدما لها شرحًا أثناء الجولة إلى المنطقة الأثرية، وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.

صور تذكارية لجيل بايدن من أمام تمثال أبو الهول Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وحرصت بايدن على التقاط صور تذكارية لها في منطقة الأهرامات الأثرية، أمام الهرم الأكبر "خوفو" من الخارج، ومنطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول.

وفي نهاية الزيارة، أهدى وزير السياحة والآثار المصري بايدن هدية تذكارية، وهي عبارة عن نسخة لقلادة فرعونية.

وشارك وزيري عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، عددًا من الصور لزيارة جيل بايدن لمنطقة الأهرامات بالجيزة، تتضمن صورة ارتدائها للقلادة الفرعونية المستنسخة.

ومن جانبها، أعربت بايدن عن سعادتها بهذه الزيارة، وعن إعجابها بأهرامات الجيزة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وقالت: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة العظيمة".

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة، تتزامن مع ذكرى ميلادها الـ72، هي المولودة في الثالث من يونيو/ حزيران عام 1951.