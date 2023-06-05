دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الصعب ألا تشعر ببعض الأسى تجاه عاصمة الإكوادور، كيتو.

وغالبًا ما ينظر إليها المسافرون على أنها توقّف غير مريح في طريقهم إلى جزر غالاباغوس. ولا تحظى المدينة بالتقدير كما ينبغي، رغم غناها بالتاريخ ومناطق الجذب الفريدة تماما مثل أرخبيل الإكوادور الشهير.

وسيكتشف المسافرون الذين يرغبون في منح كيتو فرصة، وجهة مليئة بالثقافة، والمتاحف الانتقائية، والمأكولات الشهيرة، والتي يمكن العثور على الكثير منها في المركز التاريخي المعترف به من قبل اليونسكو، والمحافظ عليه جيدًا.

وفيما يلي، إليكم بعض الأسباب التي تجعل كيتو وجهة تستحق الزيارة:

مدينة قديمة مذهلة

يتحرك راكبو الدراجات والمشاة عبر البلدة القديمة في كيتو Credit: Diego Grandi/Alamy Stock Photo

وشُيدت مدينة كيتو التاريخية القديمة على أنقاض إحدى مدن الإنكا، وقد أسسها الإسبان في عام 1534، ولا تزال واحدة من أكبر الأمثلة على العمارة الإسبانية الاستعمارية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

ويُعتبر المركز التاريخي مذهلًا للغاية ومحفوظًا بشكل جيد. وفي الواقع، كانت المدينة أول عاصمة في العالم يتم إدراجها كموقع للتراث العالمي ضمن قائمة اليونسكو، في عام 1978.

وتتمثل أفضل طريقة لبدء استكشاف المدينة القديمة في الجلوس لقضاء فترة في ساحة بلازا دي لا إندبيندينسيا (أو بلازا غراندي، كما تُعرف للسكان المحليين).

وعلى مرمى حجر من قصر الرئاسة، يمكنك مشاهدة تبديل الحراس لمواقعهم كل ثلاثاء في الساعة 11 صباحًا.

وتُعد الساحة المليئة بأشجار النخيل بمثابة نموذج مصغر للحياة في كيتو.

كنائس فردية

داخل الكنيسة الاستعمارية الإسبانية "سان فرانسيسكو" في وسط مدينة كيتو. Credit: Gabriel Perez/Moment RF/Getty Images

ومن المؤكد أن كل منعطف على طول شارع مرصوف بالحصى، سيؤدي إلى أعجوبة معمارية بارزة، ولكن هناك ثلاث كنائس تستحق إشعارًا خاصًا.

وتُعتبر كنيسة ودير "سان فرانسيسكو" أكبر مبنى استعماري في المدينة، وتطل على ساحة تحمل اسمها.

وتُعد ساحة "سان فرانسيسكو" المزدحمة مكانًا مثاليًا لتذوق بعض أطعمة الشوارع الإكوادورية مثل مادوروس كون كيزو (موز الجبن المقلي)، وأبراج طويلة من حلوى الميرانغ الرقيقة التي تسمى إسبوميلا.

وللحصول على صورة بانورامية خلابة، لا يمكن لأي شخص منافسة كنيسة "Basílica del Voto Nacional" ذات الطراز القوطي الجديد.

وتُعد هذه الكنيسة الجذابة أطول كاتدرائية في الأمريكتين، وتوفر إطلالات خلابة على المدينة والريف.

أما الكنيسة الأخرى التي لا ينبغي تفويت زيارتها فهي "La Compañía" المتألقة، إذ تتمتع بتصميم داخلي كامل من الذهب، سيجعلك تشعر بالذهول.

الفن ما قبل الكولومبي ومتحف للمياه

يضم Casa del Alabado فنون من العصر ما قبل الكولومبي في قصر جميل من القرن السادس عشر. Credit: Hemis/Alamy Stock Photo

ويمكن لعدد قليل من المدن في أمريكا الجنوبية أن تفتخر بمثل هذا المزيج الانتقائي والمثير للاهتمام من المتاحف مثل كيتو.

ويقع متحف "Casa del Alabado Pre-Columbian Art" الصغير والمتألق في قصر فاخر من القرن السادس عشر، ويسلط الضوء على الأعمال الفنية، والمنحوتات، والمنسوجات، من مجموعة متنوعة من سكان الأنديز الأصليين.

أما مؤسسة "Fundación Guayasamín" فهي مخصصة للفنان الأكثر شهرة في الإكوادور، أوزوالدو غواياسامين.

وتقع المجموعة الفنية داخل منزله السابق، وهي مزيج من أعماله، بالإضافة إلى مجموعة غواياسامين الشخصية من القطع الأثرية والفنون الدينية، التي تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس.

وبالنسبة للعائلات التي تسافر مع أطفال، لا ينبغي تفويت متحف ياكو المائي الفريد من نوعه. وتحتفي هذه المؤسسة التعليمية المرحة بأكثر الموارد التي لا تُقدر بثمن.

ويحظى متحف "Museo del Pasillo" الساحر بشعبية بين السكان المحليين، ولكن يغفله السياح إلى حد كبير، وهو مخصص لنوع الموسيقى المفضل في الإكوادور.

ويتتبع هذا المكان الذي تم تجميعه بشكل جميل تاريخ الإكوادور الموسيقي من خلال عرض كل شيء بدءًا من الآلات اليدوية، وحتى فناني الأداء المشهورين.

ويقدم المتحف مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك ليلة كاريوكي للأغنية الإكوادورية التقليدية.

نكهات الاكوادور

ويعمل مطعم "Heladeria San Agustín" منذ أكثر من 150 عامًا، ويقع قبالة الساحة الرئيسية.

ويعج المطعم بالزبائن في وقت الغداء عندما يمتلئ بالسكان المحليين الذين يتطلعون إلى الانغماس في المأكولات الإكوادورية التقليدية ذات الأسعار المعقولة.

ويمكن تجربة "seco de chivo" (يخنة الماعز)، أو اختيار القائمة اليومية المحددة، والتي تتضمن وجبة رئيسية ومشروبًا وحلوى بأقل من 12 دولارًا.

ويشتهر متجر "helado de paila" أيضًا بالمثلجات المصنوعة يدويًا.

وتُحضر هذه الحلوى الشبيهة بالمشروبات الإكوادورية بواسطة الثلج المجفف داخل وعاء معدني كبير دوار.