شاهد كيف ساعد ثنائي بتنظيف الفيلة ببركة من الطين في بالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن التقت عيناك بعيني النمر من قبل؟ أم هل سبق أن ساعدت باستحمام الفيلة شخصيًا؟ وإذا لم تجرّب مغامرة كهذه في حياتك، فربما عليك زيارة حديقة حيوانات "Balizoo"، في جزيرة بالي، بإندونيسيا.

وتخيّل أنك تقف إلى جانب فيل يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، وستشعر بالرهبة حتمًا، خاصة عندما تلامسه بيديك، وتساعد بغسله وتنظيفه في بركة من الطين.

وهذا ما حصل مع الثنائي الإيطالي والجزائري، أستر أرغوتو وبلقاسم بن عروس، عند زيارتهما حديقة الحيوانات، إذ حرص كلاهما على رصد التجربة بكامل تفاصيلها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتتمثل أكثر التجارب التي أثارت دهشتهما بمشاركة بركة الطين مع الفيلة.

ووثق مؤسسا قناة "KasoEst" على "يوتيوب" أجمل اللحظات مع الفيلة مثل رشها بالطين، والاستماع إلى صوت دقّات قلبها، وإطعامها قطع من التفاح.

وقال الثنائي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنه "أمر رائع عندما تشعر بصغر حجمك أمام مثل هذا الكائن القوي والرائع".

وتُعرف جزيرة بالي بكونها "عروس وجوهرة إندونيسيا"، إذ يزورها الكثير من السياح بهدف الاستجمام، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة، ومشاهدها الفنية، بالإضافة إلى ثقافتها الغنية.