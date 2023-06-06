ثوران البراكين يشكل تكوينات صخرية ساحرة بآيسلندا

صخور حمراء نارية تنبثق من الأرض.. هل شاهدت وادي النار بولاية نيفادا الأمريكية من قبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن منطقة شرق آيسلندا، وتحديدًا وادي "ستولاجيل"، أحد أكثر التكوينات الصخرية روعة، التي تدفع الزوار إلى الاعتقاد بأن هناك من قام بنحتها بتلك الدقة المتناهية.

ويُعتبر الوادي بمثابة موطن لأبراج بازلتيّة شاهقة، يمر بجانبها نهر بمياه فيروزية اللون، يشقّ طريقه بين المرتفعات.

Credit: Mohammed Ibrahim

من أين أتَت الأعمدة؟

وكانت أعمدة البازلت عبارة عن حمم بركانية منصهرة خرجت من باطن الأرض، في أعقاب ثوران أحد البراكين.

وبعد أن بردت تلك الحمم، تشكلت الصخور على هيئة شقوق هندسية ذات أضلاع سداسية. وتنوعت ما بين الأعمدة الرأسية والأفقية.

Credit: Mohammed Ibrahim

وبحسب ما ذكره موقع "Iceland" الإلكتروني، يحتصن وادي "ستولاجيل" أطول وأكبر عدد من أعمدة البازلت في آيسلندا.

ويبلغ ارتفاعها عدة أمتار في جميع أنحاء الوادي، رغم أن الارتفاع الدقيق لأطول الأعمدة لم يتم نشرها أو دراستها بعد.

Credit: Mohammed Ibrahim

وكان عبور نهر الوادي، ويصل طوله إلى حوالي 150 كيلومترًا، صعبًا جدًا لقرون طويلة من الزمن.

كما كان من الصعب دخول الوادي بشكل أساسي، حيث تقع أعمدة البازلت من الجانب الغربي.

ولكن، تغيّر كل شيء عندما أنشأت الحكومة لأول مرة محطة الطاقة الكهرومائية في شرق آيسلندا، والتي أعادت توجيه قوة النهر، وسهّلت الوصول إليه.

Credit: Mohammed Ibrahim

مشهد ساحر

ويتألف الوادي من جميع العناصر التي تجعله حلم كل مصور، سواء من حيث أعمدته البازلتية أو مياهه الزرقاء الفيروزية.

ولم يستطع المصور الهندي، محمد ابراهيم، زيارة المكان من دون رصده بعدسة كاميرته.

Credit: Mohammed Ibrahim

وقال ابراهيم في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تبدو هذه التكوينات الصخرية الشاهقة السداسية مزيفة تقريبًا، لكنها في الواقع ظاهرة طبيعية إلى حد كبير.. ومن المدهش حقًا أن تراها بنفسك".

وأضاف أن "الجمع بين الأعمدة الصخرية البازلتية الفريدة والألوان المتناقضة للنهر تجعل من وادي ستولاجيل مشهدًا خلابًا للعين".

Credit: Mohammed Ibrahim

هل تفكر بزيارته؟

وينصح ابراهيم بالسفر إلى وادي "ستولاجيل" خلال أشهر الصيف، أي بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، حيث سيتمتع الأشخاص بطقس معتدل، وظروف جيدة للقيادة، والمشي لمسافات طويلة، والمزيد من ضوء النهار، وأفضل فرصة لرؤية النهر بمياهه الزرقاء الجميلة.

ويخطط المصور الهندي لزيارة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في شهر يوليو/ تموز، والاستمتاع بجمال الحدائق الوطنية، ورصدها بعدسة كاميرته.

