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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُمثّل غابات المانجروف "كنوزًا طبيعية" في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبالإضافةً إلى استخدامها كمصدرٍ للكثير من الصّناعات، يبدو أنّ هذه الأِشجار على وشك أن تُثري الأنظمة الغذائيّة في البلاد أيضًا، مع بدء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بإصدار تراخيص للنّحالين لإنتاج عسل المانجروف.

مكافأة حُلوة من شجرة تعيش في المياه المالحة

نحلة تمتص الرحيق من زهور أشجار المانجروف. Credit: Ali Abdullah Sultan

ووفقًا لما أشارت إليه "واس"، يُعد عسل المانجروف من أنواع العسل الجديدة التي ستنتشر في الأسواق السعودية قريبًا.

وعند سواحل الخليج، تتوزّع خلايا نحل تابعة لشركة "أمير النحل" العائلية لإنتاج العسل من زهور أشجار المانجروف.

نظرة أقرب على زهور أشجار المانجروف. Credit: Ali Abdullah Sultan

وعند حديثه عن عسل المانجروف خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال النّحال السعودي، وصاحب شركة "أمير النحل"، علي عبدالله السلطان: "يَعتقد الكثيرون أن عسل المانجروف يتمتّع بطعم مالح لتشرّب الأشجار المياه المالحة، ولكنه العكس تمامًا".

خلايا النحل الموضوعة بالقرب من أشجار المانجروف. Credit: Ali Abdullah Sultan

وتقوم الأشجار بامتصاص الماء المالح من التّربة، ولكن تتركّز الملوحة في جذورها، وأوراقها القديمة، وبالتالي يكون رحيق الأزهار نقيًا، وعسله حلو المذاق.

وحصلت الشّركة هذا العام على ميدالية ذهبيّة في مسابقة باريس الدولية لجوائز العسل، والمعنيّة بتقييم جودة العسل.

"من أنواع العسل النادرة"

نظرة على عملية استخراج العسل. Credit: Ali Abdullah Sultan

ويُعتبر عسل المانجروف من أنواع العسل النّادرة، إذ لا يمكن لجميع النّحالين إنتاجه "إلا في أماكن محدّدة في العالم"، وفقًا لما ذكره السلطان.

وتنمو أشجار المانجروف في بيئة تختلف تمام عن باقي الأشجار، بحسب ما أشار إليه النحال السعودي، إذ ترتوي من مياه البحر، وتستمد الغذاء من بقايا صغار الأسماك، والرّوبيان، والكائنات البحريّة التي تنمو في بيئة خصبة أسفلها.

يُعد عسل المانجروف من أنواع العسل النادرة. Credit: Ali Abdullah Sultan

وأوضح السلطان أن الجانبٍ الإيجابي، يتمثل بعدم حاجة الأشجار إلى أي مبيدات حشرية، أو تدخل من الانسان بشكلٍ مباشر للعيش، وينعكس ذلك على العسل المُنتج من هذه "الشجرة المعجزة".

تهدف المملكة إلى زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030". Credit: Ali Abdullah Sultan

وإلى جانب استخدامها لاستخراج العسل، أشار السلطان إلى الفوائد التي تعود على البيئة نتيجة زراعة أشجار المانجروف، والتي تشمل زيادة الثّروة السمكية، وتعزيز الحياة البحريّة في المنطقة المائيّة المحيطة بها، فضلاً عن دورها في تخزين الكربون من الجو، ما يُقلّل من التلوّث الجوي على المدى الطّويل.