مصري يوثق سلاحف عملاقة "تغزو" أحد شواطئ سريلانكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن الشاطئ المثالي للراحة والترفيه والاستجمام؟ ويجمع شاطئ هيكادوا في سريلانكا جميع هذه المواصفات.

ولكنه، ليس كأي شاطئ آخر يُعرف بمياهه الفيروزية ورماله الذهبية، بل ستجد مجموعة من السلاحف العملاقة بانتظارك لإطعامها واللعب معها.

ولم يتردّد مدون السفر المصري، عبدالرحمن علي، لحظة واحدة في زيارته لشاطئ السلاحف (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال علي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رغم أن مدينة هيكادوا ليست شعبية في سريلانكا، إلّا أنها تستحق الزيارة حتمًا".

وبحسب ما ذكره موقع "Attractions in Sri Lanka" الإلكتروني، يُعتبر شاطئ السلاحف مكانًا شهيرًا للعثور على السلاحف البرية المحلية، والتي يمكن رؤيتها على مدار العام، من خلال ممارسة رياضة الغطس.

وتتغذى هذه السلاحف على الأعشاب البحرية، وتضع بيضها منذ سنوات عديدة.

كيف تصل إلى شاطئ السلاحف؟

واقترح موقع "Attractions in Sri Lanka" الإلكتروني أن يسافر الأشخاص حوالي 0.7 كيلومتر على طول طريق هيكادوا-بادديغاما، ثم يتجهون إلى طريق جالي، حتى يصلوا أخيرًا إلى شاطئ السلاحف.

وتفاجأ الكثير من الأشخاص بوجود مثل هذا الشاطئ في سريلانكا. وينصح مدون السفر المصري بزيارته في الموسم الجاف، أي بين أواخر أكتوبر/ تشرين الأول وبداية أبريل/ نيسان.

واكتشف علي شغفه بالسفر في المرة الأولى التي سافر فيها إلى الهند، حيث شهد ثقافات ومجموعات عرقية مختلفة.

وأدرك بدوره أن العالم واسع ومثير للاهتمام، حتى قرّر أن يستكشف قصصه وعجائبه بنفسه.

وافتتح قناته الخاصة عبر موقع "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Living The Dash"، حتى ينقل مختلف مغامراته وتجاربه لمتابعيه، الذين يزيد عددهم عن 70 ألف مشترك.

وفي المستقبل القريب، يأمل علي بالعودة إلى جنوب شرق آسيا لاستكشاف بقية البلدان التي لم يحظ بفرصة زيارتها بعد، والسفر إلى أمريكا اللاتينية أو أوروبا في رحلة طويلة.