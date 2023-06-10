قضت 24 ساعة بمفردها.. العثور على طفلة أفغانية ضاعت في جبال أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشادت فرق الإنقاذ في ولاية واشنطن الأمريكية بقدرة طفلة شجاعة تبلغ من العمر 10 سنوات، على البقاء بمفردها لأكثر من 24 ساعة وسط الطبيعة الوعرة لجبال كاسكيد، بعدما ضلّت طريقها أثناء خروجها في نزهة مع عائلتها.

كانت شنغلا مشواني برفقة عائلتها الكبيرة في وادي نهر كلي إيلوم، الأحد، عندما انفصلت عن المجموعة أثناء عبورهم جسرًا فوق النهر لتناول الغداء، وفقًا لما ذكره مكتب مأمور مقاطعة كيتيتاس في منشور على "فيسبوك".

وتبعد مقاطعة كيتيتاس حوالي 85 ميلاً شرق مدينة سياتل.

وصلت الطفلة وعائلتها إلى الولايات المتحدة قبل عامين، آتين من أفغانستان. يحبون قضاء وقتهم في المناطق الجبلية العالية التي تذكرهم بوطنهم، وفقًا لمكتب المأمور.

قالت شنغلا أنها انفصلت عن عائلتها ولم تستطع إيجاد طريقها إلى الجسر القريب الذي عبروه. Credit: Kittitas County Sheriff Office

قالت شنغلا لعائلتها وفرق الإنقاذ أنها "وجدت نفسها فجأة منفصلة ووحيدة عندما كانت العائلة في طريق عودتها نحو الجسر القريب ولم تستطع أن تجد الجسر بمفردها"، وفقًا لمكتب المأمور.

وأفاد المنشور بأنه عندما لاحظت العائلة أن شنغلا لم تعبر الجسر معهم، عاد نحو 20 شخصًا في المجموعة وبدأوا عملية البحث عنها.

ونظرا لضعف الإرسال في المنطقة، استمرت العائلة في البحث عن شنغلا لمدة ساعتين تقريبًا عندها عرض أحدهم الاتصال بالشرطة من هاتف الأقمار الصناعية في كوخهم القريب حوالي الساعة 2 بعد الظهر.

توجهّت فرق الشرطة وفرق البحث الأرضية التطوعية، وكذلك فرق من الوحدات الأمنية القريبة إلى المنطقة، تم أيضًا استدعاء الطائرات من دون طيار، والمروحيات، والكلاب البوليسية للمساعدة في العثور على شونغلا المفقودة.

تم إنقاذ شنغلا بعدما قضت أكثر من 24 ساعة بمفردها وسط تضاريس الجبال الوعرة Credit: Kittitas County Sheriff Office

وكلف مكتب المأمور والد الطفلة المفقودة بتسجيل رسالة تطمينية بلغته الأم، والتي بُثّت في منطقة البحث، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم مكتب المأمور لـCNN.

وكانت الرسالة لشنغلا تخبرها أن هناك أشخاصًا يبحثون عنها ويحاولون مساعدتها.

وأشار مكتب المأمور إلى أن منطقة البحث كانت جبلية ووعرة ونائية، تحوي أشجارًا كثيفة ونباتات يعبر خلالها نهر كلي إيلوم السريع.

عُثر على شنغلا حوالي الساعة 3 بعد ظهر الإثنين من قبل متطوعين للبحث البري، على بعد نحو ميل ونصف الميل جنوب الموقع الذي شوهدت فيه آخر مرة، حسبما أفاد مكتب المأمور، وقد تعرضت لبعض الخدوش الطفيفة.

وقالت شنغلا لشبكة KING المتعاونة مع CNN خلال حديثها عن ليلتها وحيدة في البرية: "كنت أحاول النوم في الليل بغية الاستيقاظ في الصباح الباكر، ومن ثم العثور على أبي وأمي في الغابة".

وأضاف مكتب المأمور: "لقد قامت بالمشي باتجاه تيار النهر عبر الغابة الكثيفة وقضت الليلة الباردة بين بعض الأشجار. وقالت إنها كانت تعلم أنه من الصواب أن تتّبع مسار النهر. وأثبتت شنغلا أن لديها قدرة استثنائية على استخدام الموارد والصمود بالنسبة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات".

وقام فريق الإنقاذ بوضع شنغلا في زورق إنقاذ قابل للنفخ وعبروا النهر للم شملها مع والدها.