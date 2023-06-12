دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي المغامرات والصيد، فربما لديك حُلمًا يشابه حلم المغامر السوري، أحمد هاشم.

ولطالما تمنى هاشم أن يمتلك قاربًا خاصًا به لاصطياد الأسماك، وطبخها، وتناولها على متن القارب مباشرة.

ماذا فعل؟

وقرّر المغامر السوري أخيرًا شراء قارب كاياك صغير، مع تثبيت محرك خاص به، حتى يشقّ طريقه في عرض البحر، ويخوض مغامرته التي طال انتظارها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كنت أرغب بتذوق الأسماك طازجة 100%.. ولكني واجهت الكثر من المشاكل".

ولم تكن رحلة هاشم كما تخيّلها تمامًا بسبب مواجهته العديد من التحديات، على أحد شواطئ مدينة دبي.

وبعد أن حدّد هاشم موقعًا مناسبًا للصيد، رمى مرساة القارب في البحر. ولكنها علقت في محرك قارب الكاياك، ودارت حوله بإحكام.

ولم يكن هناك خيار أمام المغامر السوري سوى أن يستغني عن المرساة، ويقطع حبلها بالسكين. وبسب عدم وضعه السكين في مكانه المحدد، جُرحت قدمه عن طريق الخطأ.

وبينما كان يُغير بطارية كاميرته الـGo Pro، وقعت منه أيضًا في البحر، مع مرساة القارب.

وانقطع أنبوب التنفس للغوص أثناء محاولاته العثور على بطارية كاميرته ومرساة القارب.

ونجح المغامر السوري أخيرًا في اصطياد سمكة من نوع "سوبريم".

وقام بدوره بتنظيفها جيدًا في مياه البحر، التي تحتوي على أملاح طبيعية، وقليها مع الزبدة.