قطعة من بريطانيا في "لاس فيغاس آسيا"..هذا ما يقدمه منتجع جديد في ماكاو

"محلات القهوة الجزائرية".. مقهى صغير في لندن يجذب الزبائن من حول العالم

هكذا تدق كل ساعة.. CNN داخل برج "بيغ بن" أحد أبرز معالم لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد منتجع "The Londoner" في مدينة ماكاو الصينية بمثابة رسالة حب لكل ما هو بريطاني، من شاي بعد الظهر إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أن المنتجع كان قيد التشغيل رسميًا لمدة عامين، إلا أن القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في المدينة رُفعت أخيرًا في أوائل عام 2023، ما منح "The Londoner" الفرصة للاحتفال بافتتاحه الكبير خلال الفترة الماضية، مكتملًا بظهور خاص من لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام، الذي شارك بتصميم بعض الأجنحة الراقية في المنشأة.

ويضم منتجع "The Londoner" فندقين يحتويان على العديد من الأجنحة فقط، وهما فندق "The Londoner Hotel" و"Londoner Court".

أحدث معلم جذب في ماكاو هو مجمع فندقي فخم مستوحى من كل ما هو بريطاني Credit: Sands China Ltd.

ومن نسخة طبق الأصل لساعة "بيغ بن" إلى الحانة الأنيقة المكسوة بالألواح الخشبية المستوحاة من الأندية البريطانية المخصصة للأعضاء فقط، لا يتم التغاضي عن أي تفاصيل.

عبور القارات

ويمكن للضيوف بدء إقامتهم عن طريق الدخول إلى ردهة "قصر الكريستال" اللامعة والمكسوة بالرخام.

وتحتوي هذه المساحة متعددة الأغراض على نسخة طبق الأصل من برج إليزابيث (المعروف باسم بيغ بن)، ونسخة طبق الأصل كاملة من نافورة "شافتسبري" التذكارية، وردهة من ثلاثة طوابق مستوحاة من شكسبير، مصممة على طراز قاعة ألبرت الملكية.

لكن، يتمثل أهم ما يميزها بإقامة احتفالية تبديل الحرس الملكي مرة في اليوم، والذي يجسد الأجواء الاحتفالية التي تقام أمام قصر باكنغهام.

يبلغ ارتفاع ردهة قصر الكريستال 33 مترًا وتحتوي على نسخة طبق الأصل كاملة الحجم من نافورة شافتسبري التذكارية في ميدان بيكاديللي. Credit: Sands China Ltd.

ويمكن للضيوف ركوب سيارة أجرة ذات اللون الأسود على طراز "تاكسي لندن" للقيام بجولة افتراضية في العاصمة البريطانية بقيادة صورة ثلاثية الأبعاد لبيكهام، أو ركوب حافلة كلاسيكية حمراء ذات طابقين لالتقاط الصور.

وتتواجد أيضًا نسخة طبق الأصل من "10 داوننغ ستريت"، وهو مقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا، ويضم تمثالا لونستون تشرشل مع إشار علامة النصر، إضافة إلى نموذج للحيوان الأليف المحبوب لاري القط.

وتشمل المعالم الأخرى التي أعيد تجسيدها في لندن عمود نيلسون التذكاري، ومعبر المشاة على طريق "آبي" الذي أصبح أيقونيًا بفضل فرقة الروك الإنجليزية البيتلز، وتماثيل الملك هنري الثامن، والملكة إليزابيث الأولى.

ماكاو هي الوحهة الوحيدة التي تسمح بالمقامرة، ما يجعلها وجهة شهيرة لقضاء العطلات. Credit: Sands China Ltd.

مع ذلك، لن يكون الفندق مستوحى من الطراز البريطاني من دون تناول شاي بعد الظهر الكلاسيكي، لذا يقدم مقهى "Winston’s Table" على الطراز الغربي الشاي مع الكعك الذي يتخذ شكل التيجان الملكية.

وبينما أن العديد من وسائل الراحة في "The Londoner" مفتوحة للجمهور، يمكن للضيوف التوجه إلى غرفهم بعد ذلك للاستمرار في الاستمتاع بالتجربة البريطانية.

وتتمثل أبرز الغرف في 14 جناحًا، صممها أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام.

جناح من تصميم بيكهام يعرض صورة أصلية له Credit: Sands China Ltd.

ومع ذلك، لا يجب توقع أسلوب التصميم على أنه خاص بكرة القدم، إذ زيُنت الأجنحة بدرجات اللونين الأزرق الفاتح والرمادي، مع صور أصلية، وتوقيع الأحرف الأولى من اسم ديفيد بيكهام "DB"، المطرزة على الوسائد.

ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بالسيجار، والأطعمة، وشراب "الويسكي" من اختيار نجم كرة القدم.

حصل جناح Windsor في فندق Londoner على اسمه من القصر الملكي الذي يحمل ذات الاسم. Credit: Sands China Ltd.

وتحصل الأجنحة الأخرى، مثل "Mayfair" و"Windsor"، على أسمائها من أماكن شهيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتشمل وسائل الراحة في الغرفة كراسي التدليك، وأحواض الاستحمام الرخامية على الطراز الفيكتوري، وقوائم اختيار الوسائد لضمان نوم ممتع ليلاً.

صورة للمسبح في المنتجع والذي يطل على "بيغ بن" Credit: Sands China Ltd.

ويتواجد أيضًا مسبحان في الهواء الطلق، كل منهما يطل على "ساعة بيغ بن"، والتي لا تدق فقط لإعلان الوقت، إذ يتواجد على مدار الساعة عرض ضوئي صغير يضم بعض المعالم الشهيرة في لندن.

مدينة متغيرة

وأمضت ماكاو، التي يُطلق عليها غالبًا "لاس فيغاس آسيا"، نحو ثلاث سنوات مع بعض أكثر قواعد الوقاية صرامة في العالم.

والآن بعد أن أعيد افتتاح المنتجع أمام المسافرين العالميين، تحاول ماكاو إعادة تشكيل نفسها كوجهة صديقة للعائلات.

وباعتباره أحدث افتتاح لمنتجع في المدينة، يقف "The Londoner" كجزء من هذا الجهد الجديد.