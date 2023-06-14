دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن حياة الطبيعة، التي يسودها السكون، تقاتل الحيوانات للحفاظ على مناطق نفوذها، والحصول على غذائها.

وفي جزيرة هورنويا، بالنرويج، نشبت معركة عنيفة بين طائري البفن باستخدام مناقيرهما القوية ومخالبهما الحادة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وهذه ليست قصة من وحي الخيال، ولكنها مصارعة حقيقية نقلها المصور الكويتي، فهد العنزي، بفيديو عبر موقع "إنستغرام".

ويشتهر طائر البفن الأطلسي بعودته إلى عشّه سنويًا. ولكنه غالبًا ما يجد ذكر آخر يستولي على مكانه، حيث يحتدم القتال بين الطائرين.

ولم يكن تصوير مقطع الفيديو أعلاه بمحضّ الصدفة، إذ زار العنزي جزيرة هورنويا 6 مرات خلال 4 سنوات بين العامين 2019 و2023.

وكان المصور الكويتي يقضي ساعات طويلة في مراقبة الطيور من الذكور الأقوياء، الذين لديهم القدرة على حماية أعشاشهم، والفوز بزوجة تشاركهم العشّ والتفريخ، حيث يترّقب بدوره إشارات القتال.

وقال العنزي، وهو سفير العلوم بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الطيور لديها لغة خاصة، بحيث تُخاطب بعضها من خلال إيماءات الرأس والمنقار، كما تُصدر بعض الأصوات".

ومن شدّة قساوة المعركة أحيانًا، قد تنكسر مناقير طيور البفن.

وهذا يُعتبر حكم الموت البطيء لطائر البفن المهزوم، حيث لن يستطيع اصطياد الأسماك بمنقاره، فيموت جوعًا، ويكون وجبة سهلة لطيور أخرى، مثل عقاب البحر بيضاء الذيل أو النوارس الكبيرة.

لحظة التصادم

ورغم أن مدة قتال طيور البفن لا تتعدى الـ10 ثوانٍ فقط، إلا أن عراك الطائرين في مقطع الفيديو أعلاه، استمر دقيقة كاملة.

وبدأ الصراع أعلى المنحدر، على بعد مسافة 10 أمتار، من عدسة المصور الكويتي، والذي قال: "كنت منفصل عن العالم ومتصل بالحدث الفريد فقط".

وواجه العنزي تحديات عديدة في ميدان التصوير، وأولها برودة الطقس، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وتُعتبر الجزيرة عبارة عن أرض صغيرة وجرف صخري كبير، حيث كان العنزي يقف على منحدر مائل، وأرضيته متجمدة كالزجاج الأملس.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي العنزي، إذ كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها الكثيرون سلوك طائر البفن العدائي، وأسلوب دفاعه عن عشّه وشريكته.

وأوضح العنزي: "كان حدث جديد لم تعتد العين على مشاهدته لطائر البفن الأطلسي، والمعروف باسم المهرج الوفي".

ويتميز طائر البفن بلون ريشه الخارجي، وظهره الأسود اللون وصدره أبيض اللون، ما يتيح له التخفي تحت الماء.