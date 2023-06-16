صحراء اليابان تتقلّص.. لكنّ كثبانها الرملية ترحّب بالزوّار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثبان رملية لامتناهية تنتصب في وجه الشمس الحارقة لتشكل أعلى قمم الصحراء الرملية، فيما تحتضن سماء زرقاء لامعة هذا الامتداد الشاسع.

سيُغفر لك إن اعتقدت أنك حططت رحالك في الشرق الأوسط. فهذه كثبان توتوري الرملية، الممتدة على طول ساحل منطقة سانين ذات الكثافة السكانية المنخفضة في اليابان، وهي المنطقة الصحراوية الخاصة بالبلاد.

تمتد الكثبان الرملية مسافة 16 كيلومترًا (10 أميال) على طول الساحل، وتبلغ أعلى قممها أكثر من 45 مترًا (150 قدمًا). لقد كانت موجودة منذ آلاف السنين، لكنها تختفي ببطء اليوم، ليس بسبب تغير المناخ، إنما بسبب جهود المجتمع لحماية الكوكب.

كنز متضائل

Credit: The Asahi Shimbun/Getty Images

تقع كثبان توتوري على الساحل الغربي لهونشو، أكبر جزيرة في اليابان وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.

وتُعد توتوري المحافظة الأقل اكتظاظًا بالسكان في اليابان. وتبعد عن أوساكا حوالي 200 كيلومتر (124 ميلًا) وعن هيروشيما قرابة 300 كيلومتر (186 ميلاً) في الاتجاه الآخر.

تشكلت الكثبان على مدار 100 ألف عام، حيث ترسبت الرمال المنقولة من جبال تشوغوكو المجاورة عبر نهر سينداي في بحر اليابان. على مر القرون، أعادت الرياح والتيارات الرمل إلى الشاطئ.

كانت الكثبان الرملية غير معروفة نسبيًا لمن هم خارج توتوري حتى عام 1923، عندما شقّت طريقها إلى كتابات المؤلف الياباني الشهير تاكيو أريشيما، ما ساهم بتحويلها إلى نقطة جذب سياحية.

اليوم، تعد الكثبان الرملية عنصرًا أساسيًا بصناعة السياحة في محافظة توتوري، حيث تستضيف ما معدله 1.2 مليون زائر سنويًا. ويمكن للسيّاح زيارة متحف الرمال، والذهاب للتزحلق على الرمال، وركوب الجمال.

Credit: agefotostock/Alamy Stock Photo

وتحقق الكثبان الرملية الملايين من عائدات السياحة سنويًا، لكن ثمة مشكلة: فهي تتقلص. فكثبان توتوري الرملية باتت تشكل نسبة 12٪ فقط من الحجم الذي كانت عليه قبل 100 عام.

ومرد ذلك إلى مشروع تشجير ناجح للغاية، أطلق في جميع أنحاء اليابان بنهاية الحرب العالمية الثانية. في توتوري، هدفت المبادرة إلى تطوير الكثبان الرملية إلى غابات وأراضٍ زراعية للمساعدة في إطعام المجتمع، والحد من أضرار العواصف الرملية، وتغذية البيئة بشكل أفضل.

أوضح الدكتور داي ناغاماتسو، الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة توتوري والمتخصص بعلوم الغطاء النباتي وإجراء البحوث حول الكثبان الرملية: "تم زرع العديد من أشجار الصنوبر على الكثبان الساحلية في جميع أنحاء الأرخبيل الياباني للحد من الرمال المتطايرة".

Credit: Carl Court/Getty Images

وتابع: "لا سيما في القرن العشرين، عندما باتت التكنولوجيا أكثر تقدمًا، تم تطوير الغابات الساحلية. كانت المزارع ناجحة للغاية لدرجة أن العديد من الكثبان الساحلية تم تحويلها إلى حقول ومناطق سكنية قريبة من الساحل، واختفت".

تم بناء أجزاء من عاصمة المحافظة، مدينة توتوري، فوق بعض من الكثبان الرملية المشجّرة.

عندما انطلقت خطة التشجير، طلب الأكاديميون والعاملون في مجال السياحة أن يحافظ المجتمع المحلي على جزء من الصحراء، إن من أجل الاقتصاد أو من أجل أبحاث مستقبلية.

وافق المسؤولون المحليون على ذلك، وجنبوا 395 فدانًا موجودة في الجزء الأكثر وعورة من الكثبان الرملية، التي تعادل نسبة 12٪ المتبقية، كمنتزه وطني محمي.

إعادة إعمار الصحراء

عندما بدأ يتبدّى مدى أثر خسارة الكثبان الرملية، شرع المجتمع في عملية إعادتها إلى الحياة، لكن أوراق الشجر كانت قد انطلقت بالفعل في مسار خاص بها.

Credit: Carl Court/Getty Images

في عام 1972، أثبتت الجهود المبذولة لقطع الغابة التي تجاوزت الصحراء الآن أنها مهمة صعبة. بمجرد إدخال الأنواع النباتية إلى المنطقة، استمرت بالعثور على طريق لها مجددًا خانقة رمال الحركة الحرة التي خلقت تموجاتها الشهيرة.

وبدأ الغطاء النباتي في النمو بأجزاء حيث كانت تقف الغابة المدمرة، وقد كافح العلماء للحد من الصحراء المتقلصة منذ ذلك الحين.

ربما لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة: اليابان تشتهر ببراعتها في التشجير لدرجة أنها أصبحت تصدر معرفتها دوليًا.

تعد البلاد موطنًا لطريقة مياواكي الشهيرة للتشجير التي طورها عالم النبات أكيرا مياواكي في سبعينيات القرن المنصرم، وتم تنفيذها على الغابات المهجورة في جميع أنحاء العالم، ضمنًا منطقة الأمازون البرازيلية.

اليوم، يجتمع المتطوعون بانتظام لإزالة النباتات العنيدة التي تنمو في الرمال الناعمة، وهو تقليد بدأ عام 1991، ويعتبر خطوة ضرورية إذا كانوا يريدون الحد من توسع المساحات الخضراء.

وتنقل حكومة توتوري رمالًا إضافية لدعم الكثبان الرملية، وقد ساعدت الخطوات الإضافية مثل حظر الكتابة من خلال تكوين الجدران الرملية، الكثبان الرملية على الاقتراب قليلاً من الشكل الذي كانت تبدو عليه قبل 100 عام.

هل يمكن أن يتعايش الحفظ والسياحة؟

Credit: Carl Court/Getty Images

من السهل الافتراض أن السماح للكثبان الرملية بالتحول إلى أرض عشبية سيكون أفضل لكوكب الأرض، لكن هل كانت الحكومة المحلية أكثر اهتمامًا بالبيئة مما ينبغي أن تتطلبه مصالحها الخاصة؟

يشعر العديد من الباحثين أن الظروف النادرة للكثبان الرملية تجعلها تستحق الحفاظ عليها. في مركز أبحاث الأراضي القاحلة بجامعة توتوري، يجري علماء من جميع أنحاء العالم أبحاثًا زراعية في الأراضي الجافة.

وقال ناغاماتسو: "تختلف الظروف البيئية لكثبان توتوري الرملية عن تلك الموجودة في الأراضي القاحلة بسبب مناخها الرطب". وتابع: "لكن جامعة توتوري تروج لأبحاث الأراضي القاحلة باستخدام الظروف" الرملية "لكثبان توتوري الرملية والمرافق التجريبية".

وأسفل الطريق من مركز الأبحاث، يختبر السيّاح مغامرة من عالم آخر بالرمال.

Credit: winhorse/iStock Unreleased/Getty Images

وتوتوري هي المحافظة الأقل اكتظاظًا بالسكان في اليابان، وبعيدة عن خطوط القطار السريع المزدحمة التي تربط السياح بأكثر المدن والمواقع شهرة في البلاد. يتطلب الوصول إلى هناك من طوكيو الانتقال من القطار السريع إلى خط القطار المحلي أو رحلة داخلية أو رحلة طويلة بالسيارة، وتوفر الكثبان الرملية سببًا مقنعًا للمسافرين لتكبد عناء الوصول.

فهذا المعلم السياحي الوطني يشكل كنزًا أساسيًا وموقعًا قيّمًا للأبحاث، لكنه أيضًا مرساة مالية.

بالعودة إلى العالم غير الرقمي، فإن المخاوف بشأن الكثبان الرملية مستمرة. لكن قادة الصناعة المحليين مصممون على الاستمرار بالترويج للمنطقة قدر الإمكان.

حتى أن بعض العلماء يتوقعون أنه مع استمرار تغير المناخ، قد تميل الدفة نحو استعادة الكثبان الرملية كإجراء وقائي أقوى من التشجير.

في هذا الصدد قال ناغاماتسو: "بالنظر إلى أضرار تسونامي في اليابان التي يحتمل أن تحدث في المستقبل القريب ، يبدو أن هناك مجالًا لإعادة النظر في استخدام الأراضي الساحلية الحالية والنظر في استعادة الكثبان الطبيعية لسواحل اليابان".