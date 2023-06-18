دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينطلق شاب على متن دراجته الهوائية في جولة مفعمة بالأدرينالين عبر مسار جبلي ضيق بإطلالة ساحرة على البحر الأبيض المتوسط، في مقطع فيديو يحبس الأنفاس (شاهده أعلاه).

واستطاع مصور طائرة درون جزائري محترف توثيق هذه المغامرة "الجنونية" حسبما وصفها البعض، لرياضي محترف من موطنه، على جبل "رأس كاربون" الساحلي بولاية بجاية الجزائرية.

ويُعد هذا الموقع من بين أجمل المواقع السياحية الساحرة بالمنطقة، إذ يتمتع بإطلالة شاملة على البحر.

ويقع الجبل شمال ميناء بجاية وهو جزء من الحديقة الوطنية قورايا، المصنفة كمحمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو في عام 2004، لما تضمه من ثروات بيئية وجمالية استثنائية، بما في ذلك المكاك البربري الذي يعيش بغابات هذه الحديقة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للحديقة الوطنية قورايا.

ويصف المغامر الجزائري وراكب الدراجات الجبلية، بيتشو نبري، لموقع CNN بالعربية المشاعر التي انتابته خلال خوضه لهذه المغامرة المحفوفة المخاطر قائلًا: "لقد كان شعورًا هائلًا مع كل تلك الفراغات بالمسار من حولي، الأمر يتطلب الكثير من الأدرينالين والثقة لخوض تلك التجربة".

وفي حديثة لموقع CNN بالعربية، يوضح المصور الجزائري بلغراد حكيم أنه حرص خلال توثيقه الجوي للتجربة على إبراز الموقع السياحي الشهير "رأس كاربون" من منظور فريد.

ولم تخل عملية التصوير من التحديات، إذ كانت طائرة "الدرون" الخاصة بحكيم تطارد المغامر بيشو في خضم هبوب الرياح الشديدة.

ويشير حكيم إلى أن ضيق المسار زاد من صعوبة تجربة التصوير الجوي، إذ كان ارتكاب أي خطأ صغير في توجيه طائرة الدرون يعني فقدانها في أعماق البحر.

ولاقى مقطع الفيديو الذي وثقه حكيم تفاعلا واسع النطاق من قبل رواد منصة "إنستغرام"، حسبما ذكره المصور الجزائري، مشيرًا إلى أن متابعيه انقسموا بين فريقين: "أولئك الذين وجدوا التجربة مجنونة تمامًا وخطيرة وغير مسؤولة، بينما أُعجب البعض بهذه المخاطرة وشجاعة المغامر لخوض هذا التحدي الصعب".