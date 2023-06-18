دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد بديع، يبدو الضباب، الذي يعانق قمم الجبال الشامخة في أعماق صحراء إمارة الشارقة بدولة الإمارات، وكأنه شلالات مياه تتدفق بين انحداراتها الحادة والمتعرّجة.

وتمكّن المصور الإماراتي محمد المرزوقي من رصد هذا المنظر الجوي، الذي يحدث غالبًا خلال الساعات الأولى من الصباح، في جبال منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة. بواسطة كاميرا طائرة من دون طيار (الدرون).

وتُعد مليحة من أهم المناطق الأثرية في دولة الإمارات، إذ تحتضن عددًا من المواقع المهمة، منها قبور العصر البرونزي وحصون فترة ما قبل الإسلام.

وذكر الموقع الرسمي للبيئة والمحميات الطبيعية أن نظامها البيئي يتميز بطبيعة جبلية صخرية، حيث تضم أحافير بحرية عمرها ما يقرب من 70 مليون عام، حين كانت شبه الجزيرة العربية مغمورة بالمياه الضحلة خلال الحقبات القديمة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المرزوقي إنّه أراد إبراز الجانب الجمالي للطبيعة الخلابة بثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات، والذي يعد مخفيًّا عن الأعين، ويجهله الكثيرون، مضيفُا أن التخطيط السليم وانتظار الوقت المناسب من أبرز العوامل التي جعلته ينجح بتوثيق مثل هذه المشاهد.

ومن خلال متابعته لحالة الطقس في الليلة التي سبقت التصوير، أدرك المرزوقي أن هناك توقعات بتشكّل الضباب الكثيف في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، إذ أوضح: "قمت بوضع خطة ومسار لتسلّق إحدى قمم جبال مليحة التابعة لإمارة الشارقة، حتى أصل فوق مستوى الضباب".

ووصف المصور الإماراتي مشهد الضباب على جبال مليحة، إذ قال إن "الأجواء كانت تستحق التأمل، حيث نسمات الصباح الباردة والمشاهد الآسرة للضباب المتدفق، وكأنه شلالات مياه تتبلور في منظر مهيب"، مضيفًا أن جبال مليحة تتميز بأنها قمم شامخة تتوسط صحراء الشارقة، وأنها ذات تضاريس مدهشة تزداد جمالاً اثناء شروق الشمس وعندما يعانقها الضباب.

وحازت اللقطات ومقاطع الفيديو التي شاركها المصور الإماراتي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على تفاعل واسع من قبل متابعيه، الذين عبّروا في عن مدى إعجابهم بسحر المنظر، حيث وصفه البعض بالخيالي.