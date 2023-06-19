مخفية بين أحضان الجبال..هل تجرؤ على القفز بهذه البحيرة "السرية" بمصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين أحضان جبال جنوب سيناء، تقبع بحيرة مخفية بامتياز، شكلّتها الطبيعة لتكافئ الباحثين عن تجارب المغامرة في مصر.

وتُعد منطقة وادي الوشواشي من الكنوز المخفية بمحافظة جنوب سيناء، إذ تكونّت البحيرة الطبيعة من خلال تجمّع مياه السيول والأمطار.

وخاض مدون رحلات السفر المصري، يوسف أحمد، هذه التجربة الفريدة من نوعها، حيث وجد أن وادي الوشواشي يُعد من أكثر الوجهات المميزة في مصر، إذ تساهم برأيه تجربة القفز من أعلى الجرف بكسر حاجز الخوف لدى الأشخاص (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال أحمد إنّ تجربة المشي لمسافات طويلة للوصول إلى الوادي، لمدة 30 دقيقة تقريبًا وسط الجبال والمناظر الطبيعية بجنوب سيناء، تُعد مغامرًة بحد ذاتها.

وتتسم مياه البحيرة الطبيعية بالبرودة، إذ أنها تتوسط الجبال بقممها المرتفعة، ما يحجب عنها أشعة الشمس.

وينصح أحمد من يرغب في زيارة وادي الوشواشي إلى انتظار فترة ما بعد السيول، حيث يمتلئ الوادي بالمياه لخوض تجربة القفز إلى البحيرة الطبيعة.