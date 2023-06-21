"أغرب أكلة في المغرب"..مصري يوثق تناوله الحلزون لأول مرة في مراكش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تبدو فكرة تناول الحلزون غريبة بالنسبة للبعض، مثل مدون رحلات السفر المصري محمد الهادي، الذي قرّر خوض هذه التجربة لأول مرة في المغرب (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويُعد الحلزون من الأكلات الشعبية أو أكلات الشارع المفضلة في المغرب، ويُعرف كذلك باسم حساء "الببوش"، والذي يُطهى في مرقة بالبهارات، فتتنقل رائحته عبر المدن، ليجذب المشاة من السكان والسياح على حد سواء.

وشارك الهادي مقطع فيديو يوثق تجربته لتناول حساء الحلزون بأحد الأكشاك المحلية في ساحة جامع الفنا، الواقعة في قلب مدينة مراكش المغربية.

وبصفته مهتمًا بتجارب السفر الفريدة من نوعها، يسعى الهادي إلى التعرّف على عادات وثقافات الشعوب في البلدان التي يزورها، وخصوصًا الأكلات الشعبية، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ورأى الهادي أن المأكولات الشعبية "تساهم في تعرفنا إلى جزء كبير من ثقافة الشعوب، إذ عادة ما تتوفر في المناطق الشعبية حيث يعيش السكان المحليين".

وخلال زيارته إلى المغرب، حرص الهادي على تجربة عددًا من الأكلات الشعبية المعروفة في المطبخ المغربي، إلا أن حساء الحلزون كان الأغرب بالنسبة إليه.

وأوضح الهادي أنّ الأكلات المغربية الأخرى، باختلاف أنواعها، تستخدم مكونات متعارف عليها في بلده مصر، ولكن الحلزون كطعام لا يُعرف من الأساس على أنه يؤكل في مصر ، لذا كانت الفكرة غريبة من حيث المبدأ، حسبما ذكره.

وتتكون وجبة الحلزون من مرقة تضم مجموعة من الحلزونات، حيث يبرز جزء من جسم الحلزون خارج الصدفة.

ويستخدم السكان المحليين خلّة الأسنان الخشبية لإخراج لحم الحلزون من داخل الصدفة لتناوله.

وأوضح الهادي أن الجميع يتفق على أن مرقة الحلزون عبارة عن طبق غني ودافئ يحظى بشعبية خاصة خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أن حساء الحلزون يساعد في عالج أعراض البرد، إذ يحتوي على العديد من الأعشاب الخاصة المفيدة، بما في ذلك جذر عرق السوس، والخزامى، وأوراق الشاي، والزعتر.

ووصف الهادي مذاق الحلزون قائلًا: "بالنسبة للحلزون نفسه، فإنه رخو الملمس، ومن الممكن الا يستسيغه البعض ولكن لا طعم له، إذ يكمن المذاق في المرقة نفسها.

وبالنسبه لتجربته، يقول الهادي إن مذاق الأعشاب كان طاغيًا أكثر مما يحب، مضيفًا: "ليست أكلتي المفضلة في المغرب الذي يشتهر بالعديد من المأكولات المميزة".

وحظي مقطع الفيديو، الذي شاركه الهادي عبر منصاته على التواصل الاجتماعي، على أصداء واسعة النطاق، وحقق مجموع مشاهدات تجاوزت الـ50 مليون مشاهدة.

ورأى الهادي أن الفيديو أحدث جدلا نظرًا لاختلاف الثقافات بين الدول، ورغم أن الحلزون يُعتبر أكلة معروفة في دول شمال إفريقيا ووجبة راقية وباهظة الثمن في فرنسا، إلا أنه غير مألوف في بلده مصر، ودول الشام، والخليج.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيدين لتناول هذه الوجبة التي تذكّرهم بطفولتهم، وبين آخرين صُدموا بحقيقة أن الحلزون يؤكل من الأساس، مع عدم تقبل هذه الفكرة حتى بعد مشاهدة الفيديو.