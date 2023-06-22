"منظر مهيب"..التقاء مياه السيول مع مياه البحر في سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الحالة الجوية الماطرة التي شهدتها أجواء سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية مشهدًا نادرا ومثيرا للإعجاب في ولاية قريات، إذ تسببت بجريان مياه السيول بإحدى الوديان لتمتزج مع مياه خليج عُمان، الأمر الذي شكلّ بقعة هائلة باللون البني غلبت على لون زرقة مياه البحر.

ونجح مصور عُماني مستعينًا بكاميرا طائرة من دون طيار (الدرون)، في توثيق هذا المشهد الفريد والذي حاز على الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يُوضح المصور العُماني عبدالحليم السعدي، أن لديه شغف بالطبيعة والأجواء المناخية المختلفة بكل أنواعها، مشيرًا إلى حرصه على مطاردة وتوثيق الظواهر المميزة.

وصادف السعدي هذا المنظر الساحر أثناء مطاردته تساقط الأمطار، لافتًا إلى أن منطقة بمة، التابعة لولاية قريات بمحافظة مسقط، كانت تمر بمنخفض جوي، ما تسبب بجريان للأودية.

ويقول السعدي: "كنت في شرق ولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط، حين صادفت بداية اندفاع مياه الوادي".

وبالفعل، لم يفوت السعدي فرصة التوثيق الجوي لهذا المشهد، إذ اندفعت مياه الوادي الجارفة بسرعة كبيرة نحو البحر، وذلك لقرب مسافة البحر بنحو كيلومتر واحد.

ويصف السعدي مشهد التقاء مياه الوادي بمياه خليج عُمان بأنه "منظر مهيب وعجيب".

وانتشر مقطع الفيديو الذي شاركه السعدي بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، وحاز على ردود فعل إيجابية.