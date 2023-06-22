ما الذي يمكنك تناوله بمصر مقابل دولارين فقط؟ مدون فيتنامي يشارك تجربته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في زمن نشهد فيه ارتفاع كلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، ما الذي يمكنك تناوله في العاصمة المصرية القاهرة بدولارين فقط؟

وأراد المدون الفيتنامي داي داك، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشاركة تجاربه في مصر مع الأجانب الراغبين في زيارة البلاد أو الذين يفكرون في الانتقال للعيش فيها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وانتقل داك للعيش في مصر بهدف دراسة اللغة العربية كجزء من برنامج تبادل طلابي، وسرعان ما أصبح شغوفًا بثقافتها الغنية ومطبخها المتنوع، حسبما قاله لموقع CNN بالعربية.

وتمتد تقاليد الطهي في مصر إلى ما يزيد عن 5 آلاف عام، أي منذ زمن الفراعنة.

ويشتهر المطبخ المصري بالعديد من الأطعمة الشهية، مثل طبق الكشري الشهي أو الطعمية المقرمشة، والتي تُعرف أيضاً باسم الفلافل، وهما ما ألهما داك للعمل على مقطع فيديو يقضي فيه نهارا بأكمله بإنفاق دولارين فقط.

وقال داك: "استلهمت الفكرة من طعام الشارع المصري اللذيذ بأسعاره المعقولة".

ولوجبة الفطور، اختار داك الدوائر المقلية، والمصنوعة من الفول في مصر، والتي تعود نشأتها إلى مصر القديمة.

ورأى داك أن الطعمية تتمتع بمذاق شهي، كما أنّها سريعة التحضير ومناسبة كوجبة فطور، مشيرًا إلى أنها كلفته 4 جنيهات مصرية، أي ما يقرب من 15 سنتًا.

ومن أجل وجبة الغداء، اختار داك طبق الكشري إذ قال إنها: "وجبة لذيذة، وقد استمتعت بتناولها حقًا"، وبلغت كلفة هذا الطبق 18 جنيهًا مصريًا، أي ما يقرب من نصف دولار.

أما بالدولار المتبقي، فقد قرّر داك أن يتناول حلوى الأرز باللبن والكراميل.

ولاقى مقطع الفيديو الذي شاركه داك، تفاعلا واسع النطاق، إذ حصل على أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة "تيك توك".

وحرص العديد من رواد "تيك توك" على اقتراح أصناف مصرية أخرى حتى يجربها المدون الفيتنامي، مثل "أم علي"، و"الحمام المحشي"، و"الحواوشي"، و"الكبدة"، و"الممبار"، و"المكرونة بالباشميل".