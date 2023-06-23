هل تطال حسومات السفر من تخطوا الـ30 من العمر أم تبقى حكرًا على الشباب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما من سنّ نهائي للسفر حول العالم، ووضع حقيبة الظهر، والتوجّه لاستكشاف وجهات جديدة.. هذا النشاط يجب أن يكون متاحًا للجميع.

لكن إذا كنت ما زلت في سن المراهقة أو في العشرينات من عمرك، فمفيد لك أن تعرف أنّ بعض الحسومات، والتجارب، والمغامرات المذهلة متاحة فقط لمن هم دون سن الثلاثين.

لقد جمعنا لك بعضًا من أفضل تجارب السفر للاستمتاع بها، بدءًا من أسعار تذاكر الطيران المخفّضة ووصولًا إلى تأشيرات العمل أثناء الإجازة.

السفر عبر أوروبا بالقطار

المنزل الراقص في براغ. Credit: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images

يعد قضاء فصل الصيف تنتقل من مدينة أوروبية إلى أخرى بالقطار، تجربة رائعة للغاية. من القفز في قطار باريسي، والتجول في الريف الأوروبي، إلى برلين، والتمتع بمشهدية قنوات البندقية، قبل ركوب القطار متوجها إلى فلورنسا للاستمتاع بجمالها وتاريخها.

إن جوازي Eurail (المصمم للمسافرين الآتين من خارج أوروبا) وبطاقة Interrail الأوروبية (للأوروبيين) موجودان منذ عقود، وكانت هذه التصاريح أساسًا متاحة فقط لمن كانت أعمارهم أدنى من 21 عامًا.

اليوم، لم يعد هناك حد أقصى للعمر، لكن يبقى أقل تكلفة لمن هم في أواخر العشرينيات قضاء فترة بعد الظهر في القطارات الأوروبية.

يمكن للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 27 عامًا الاستمتاع بحسم 25٪، بأسعار تبدأ من 194 يورو لبطاقة Interrail وما يعادل 211 دولارًا لبطاقة Eurail والسفر إلى 33 دولة خلال أربعة أيام سفر خلال شهر واحد. هناك أيضًا خيار شراء تصريح دخول لدولة واحدة.

تأشيرة عطلة العمل

إذا كنت لا تحلم بعطلة صيفية فحسب، بل بعيش مغامرة طويلة المدى، فقد تكون تأشيرة عطلة العمل الخيار الأمثل.

الدليل موجود في الاسم، العطلة هي مصطلح المملكة المتحدة للإجازة، ويوفر مخطط التأشيرة هذا فرصًا للعمل والترفيه للشباب المصابين بحب السفر. تسمح حوالي 50 دولة في جميع أنحاء العالم، من كوريا الجنوبية إلى البرتغال إلى أيسلندا، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بالتقدم للحصول على برنامج تأشيرة مدته 12 شهرًا، ما يسمح للمغامرين الشباب بالعيش والعمل في بلد جديد.

كنيسة قدمية في تاسمانيا الأسترالية. Credit: Authenticated News/Archive Photos/Getty Images

لكي تكون مؤهلاً للبرنامج، يجب أن يكون لبلدك الأصلي وبلد وجهتك اتفاقية، لذا فإن الأمر يستحق إجراء بعض الأبحاث قبل أن تضع نصب عينيك مكانًا معينًا.

أيضًا، إذا كنت تقرأ هذا حاليًا وترغب في أن تكون على علم بالتأشيرة قبل دخولك العقد الثالث، فلا تفقد الأمل فورًا، في حين أن المخطط إلى حد كبير لمن أعمارهم أدنى من 30 عامًا، فهناك بعض الاستثناءات. في أستراليا، على سبيل المثال، يحق لمواطني كندا وفرنسا وأيرلندا التقديم حتى سن 35 عامًا.

إذا كنت ترغب باختبار ذلك فإن البحث هو المفتاح، فكل مخطط يختلف قليلاً من حيث المتطلبات وعملية التقديم. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنك بحاجة إلى القليل من المال في حقيبة الظهر، لأنّ معظم البلدان لديها رسوم طلب (أستراليا 510 دولارات أسترالية، أي قرابة 345 دولارًا أمريكيًا) وتطلب بعض الدول إثبات التوفير قبل منح الدخول.

كما ينصح بالبحث عن أنواع الوظائف التي يمكنك القيام بها على التأشيرة التي اخترتها حيث أنّ بعض البلدان لديها قيود، والتعرف على تكلفة المعيشة الحالية في البلد.

حسومات الطلاب

Credit: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

حسنًا، لا عمر للعلم وكي تكون طالبًا، لذا اعتبر ما يلي مفيدًا لأي شخص مسجل حاليًا في الكلية.

إذا كنت كذلك، فربما تكون على دراية بالحسومات المقدمة في مدينتك الجامعية، أو حتى في بلدك على نطاق أوسع من تذاكر السينما المخفضة إلى تخفيضات متاجر البيع بالتجزئة.

ولكن، رغم عدم وجود ضرر في تصويرها، فقد لا يتم قبول بطاقتك المخصصة من الجامعة دوليًا. وهنا يأتي دور بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، التي تشكل إثباتًا معترفًا به عالميًا لبطاقة هوية الطالب. وتتراوح تكلفة البطاقة بين 4 يورو (4 دولارات أمريكية) و25 يورو (27 دولارًا أمريكيًا).

يمكن للطلاب الذين يحملون بطاقات ISIC الصالحة الاستمتاع حاليًا بحسومات في Walt Disney World Resort، وبأسعار مخفضة للسفر مع طيران الإمارات وكاثاي باسيفيك، وعروض على تأجير السيارات. الحسومات قابلة للتغيير دومًا، لذا تحقق من موقع ISIC الإلكتروني لمعرفة الشروط والأحكام.

إذا لم تكن مسجلاً في الكلية لكنك ما زال عمرك أدنى من 30 عامًا، فقد تكون بطاقة السفر الدولية للشباب بديلاً جيدًا. تقدم بطاقة IYTC مزايا مماثلة لـISIC، ضمنًا حسومات بيت الشباب وصفقات Booking.com.

تذاكر طيران مخفضة

فيما تقدم شركات الطيران مثل طيران الإمارات وكاثي باسيفيك، أسعارًا مخفضة للسفر جواً لحاملي بطاقات ISIC أو IYTC الصالحة، هناك شركات طيران أخرى تقدم تذاكر الشباب لأي مسافر شاب مع إثبات الهوية.

تقدم الخطوط الجوية النرويجية والاسكندنافية (SAS) أسعارًا مخفضة حصرية للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا. الشرط الوحيد هو بطاقة هوية صالحة عند تسجيل الوصول أو الصعود إلى الطائرة.

يسافر كل من النرويجية وSAS دوليًا وكذلك عبر أوروبا، لذلك توفر هذه التذاكر المخفضة مجالًا كبيرًا للمغامرة.

السفر من هلسنكي إلى نيويورك ينطوي على توقف في ستوكهولم أو كوبنهاغن. في حين أن البعض قد يرفض فكرة تغيير الرحلات الجوية، فإن ذلك يجعل الصفقة أكثر حلاوة بالنسبة إلى بعض الشباب، الذي يختارون توقفًا لمدة سبع ساعات حتى يتمكنون من الحصول على مغامرة صغيرة إضافية خلال مسار رحلتهم.