كاميرا ترصد لحظة "اختراق" مغامر لـ"عش" أسماك القرش بالمالديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الصعب رؤية زعنفة سمكة القرش، وهي تشقّ سطح ماء البحر، من دون أن تتسبب في شعورنا بذعر وخوف شديد.

وفي حالة أسماك القرش، لا يمكننا القول إنها ليست خطيرة وعدوانية، ولكن هناك بعض الأنواع التي تستطيع السباحة معها بحذر، خاصة تلك التي تتمتع بأسنان صغيرة.

وهذا ما فعله المغامر السوري، أحمد هاشم، عندما اقتحم عش أسماك القرش في جزيرة مافوشي بجزر المالديف، وهي واحدة من التجارب التي لا يُمانع تكرارها بشكل يومي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ورغم لطافة أسماك القرش الحاضنة، إلّا أنها تُعتبر من بين أكثر أسماك القرش التي تعضّ البشر عند الاستهانة بها وإزعاجها.

ولكن، تبقى العضة غير قاتلة بعكس أسماك القرش الشرسة الأخرى، مثل أسماك قرش المرجان، وأسماك قرش الثور، وأسماك قرش الأبيض الكبير.

وقال هاشم في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عضّة واحدة من هذه الأسماك، قد تسبب الوفاة".

وفي إحدى المرات، سبح هاشم مع أسماك قرش المرجان في مدينة كيب تاون في إفريقيا، ووصف تجربته بكونها مختلفة تمامًا، وتتطلب حذرًا شديدًا.

وبحسب ما ذكره موقع "National Aquarium" الإلكتروني، تقضي أسماك القرش الحاضنة غالبية وقتها في قاع المحيط.

وتميل إلى الاستراحة في مجموعات خلال النهار، مع وجود حوالي 40 سمكة متراكمة فوق بعضها البعض.

وتُعرف أسماك القرش الحاضنة بجسمها المُسطّح ورأسها العريض. وتتمتع بأسنان مسننة لسحق الفريسة ذات القشرة الصلبة.

ويذكر أن هاشم افتتح قناته على "يوتيوب" في سبتمبر/ أيلول من العام 2022. واكتشف حبّه للبحر في أول رحلة صيد له في المملكة العربية السعودية.

وكان يبلغ من العمر حبينها 9 سنوات عندما اصطاد سمكته الأولى. ومنذ ذلك الحين، أصبح لديه حب وعشق كبير للحياة البحرية.