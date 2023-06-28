"جنة الصحراء".. مشاهد جوّية تعكس ضخامة أحد أغرب أودية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جنة من جنان السعودية.. أشجار معلّقة، ومياه جارية، وارتفاعات مهيبة لقمم جبلية تصل إلى مئات وآلاف الأمتار"، هذا ما قاله المصور السعودي، محمد المواسي، عن أحد أغرب أودية بلاده.

ويقع وادي لجب بين جبلي شقراء والقهر، في محافظة الريث، بمنطقة جازان. وتشكّل نتيجة صدع هائل في جبال القهر قبل آلاف السنين.

وربما قد تكون زرت الوادي سابقًا، خاصة أنه يعتبر أحد وجهات التسلق المثيرة للاهتمام. ولكنك حتمًا لن تشهد ضخامته سوى من خلال اللقطات الجوّية التي رصدها المواسي بطائرة "الدرون" الخاصة به. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويتميز وادي لجب بعيونه المائية، وأشجاره المعلّقة، وصخوره الضخمة. ويتميز في نهايته، وتحديدًا باتجاه الشمال الغربي، بحياة فطرية ساحرة للنباتات والحيوانات.

وبحسب ما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني، أطلق بعض الأشخاص على وادي لجب لقب "جنة الصحراء" بسبب جماله.

وتُعد جوانب هذه الجبال شديدة الانحدار ومغطاة بالطحالب الكثيفة، ما يجعلها تبدو وكأنها "حديقة معلّقة".

وربما تكون الميزة الأكثر تفرداً في وادي لجب حقيقة أنه يحتوي على إمدادات وفيرة لا تنتهي من المياه العذبة.

ويجري تيار الماء في قاع الوادي، بحيث يشكل شلالات مناسبة للاستحمام، وبرك مليئة بالمياه النقية.

ويُفضّل زيارة وادي لجب في الأوقات التي تكون فيها السماء صافية، تجنبًا لمخاطر تساقط الأمطار.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي المصور السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل المواسي في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2008، فضلًا عم عمله في إخراج أفلام وثائقية قصيرة منذ عام 2015.

ويميل عادة إلى رصد الطبيعة بكافة أشكالها، مثل الجبال، والحرّات البركانية، والغابات، التي يستطيع المصوّرون والمغامرون فقط الوصول إليها.