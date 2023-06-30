دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعتبر الفتة المصرية من أبرز الأطباق التي لا تفارق موائد عيد الأضحى في مصر.

وتتميز الفتة المصرية عن غيرها من أنواع الفتة كونها تحتوي على الأرز وصلصة الطماطم، وهي أحد أشهر الأطباق المصرية التقليدية التي تُقدم في عيد الأضحى، وذلك بإضافة لحم الأضحية للطبق.



فتجتمع الألوان المبهجة في طبق، ويعود أصلها إلى عهد الفراعنة ويقال إنهم كانوا أول من صنعها. واعتبرها الفراعنة طبقا رفيع المستوى لاحتوائه على الخبز واللحم.

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أما صلصة الطماطم فقد تم إضافتها أيام العصر الفاطمي لإضافة نكهة مميزة للفتة المصرية، وكان الملوك الفاطميون يأمرون بإعداد الفتة أيام عيد الأضحى وتوزيعها على الشعب. وهكذا أصبحت الفتة لا تفارق عيد الأضحى حتى يومنا هذا.



المكونات الرئيسية للفتة المصرية :

- الأرز

-اللحم البقري

-الخبز المقلي

-صلصة البندورة أو الطماطم

-مرقة اللحم