جرف بحري شاهق في النرويج يفتتح مسارات سياحية مذهلة.. أين يقع؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن مغامرة فريدة واستثنائية؟ ربما عليك زيارة جبل "هورنلين" الشاهق على الساحل الغربي للنرويج، واختبار تجربة تسلّق مسار "فيا فيراتا" الجديد!

تُترجم "فيا فيراتا" مباشرةً من الإيطالية إلى الإنجليزية على أنها "مسار حديدي".

ويُستخدم هذا المصطلح لوصف مسارات تسلّق الجبال، التي تستخدم الكابلات الفولاذية، والسلالم الثابتة لمساعدة محبي المغامرة.

يبلغ ارتفاع جبل "هورنيلان" 860 مترًا. ويقدم مناظر بانورامية رائعة للمضيق النرويجي المحيط.

وأفاد روجير فان أورشوت، الذي حدّد مسار التسلّق الجديد، لـCNN، في بيان: "سيرتفع هرمون الأدرينالين لديك عند تنقيل نظرك بين خطواتك ومشاهدة السفن في المضيق البحري تمرّ أسفلك".

واستغرق مشروع المسار من فان أورشوت مدة تسع سنوات.

وبدأت عمليات البناء في الصيف الماضي، وافتُتِح "فيا فيراتا" رسميًا في 18 يونيو/ حزيران 2023.

ويُدير حاليًا جولات إرشادية عبر شركته، "هورنلين فيا فيراتا".

ثلاثة مسارات مختلفة

هناك ثلاثة مسارات مختلفة بمستويات متفاوتة من الصعوبة. Credit: Norges Boltefond/Hornelen Via Ferrata/Visit Nordfjord

يقع فندق "هورنلين" على جزيرة Bremangerlandet في منطقة Nordfjord النرويجية.

ويُعتقد أيضًا أنّ الجبل، المشهور في الأساطير النرويجية كمكان لتجمع السحرة، صعد إليه الملك أولاف الأول، ملك النرويج، الذي حكم البلاد بين 995 و1000ميلادي.

وفي حال كنت ترغب بالسير على خطى أولاف عبر مسار "فيا فيراتا"، تستطيع الاختيار بين ثلاثة مسارات بمستويات متفاوتة من الصعوبة.

وهي:

مسار أورينليا (إيغل هيل)

مسار هيكسيفيغن (جدار السحرة)

مسار أولافسروت (طريق أولاف)

يعد تسلق الجرف الهائل ليس لأصحاب القلوب الضعيفة. Credit: Norges Boltefond/Hornelen Via Ferrata/Visit Nordfjord

ويعتبر مسار "إيغل هيل" الأسهل بين المسارات الثلاثة، حيث يستغرق مدة ساعتين ومناسب للأطفال فوق سن الـ12 عامًا.

ويُكلّف حوالي 1,095 كرونة نرويجية، أي مائة ودولارين، للشخص الواحد.

ويستغرق "جدار السحرة"، المسار متوسط الصعوبة، حوالي 6 ساعات من التسلق. ويعتبر مناسبًا لمن هم فوق الـ14 عامًا.

وتبلغ كلفته 1,495 كرونة، أي حوالي 139 دولارًا، للشخص الواحد.

ويعتبر "طريق أولاف" المسار الأصعب.

وتستغرق الرحلة نفسها يومًا كاملًا، لكن سيحظى المغامرون بفرصة الاستمتاع بإطلالات فريدة!

ستستمتع بإطلالات رائعة على طول الطريق وفي القمة. Credit: Norges Boltefond/Hornelen Via Ferrata/Visit Nordfjord

وتحرص "هورنلين فيا فيراتا" على ضمان سلامة المتسلّقين.

وتطلب من جميع المغامرين الكشف عن أي حالات طبية مسبقًا، مع توفير أحزمة الأمان وخوذة لكل متسلّق.

ورغم أن هذه التجربة قد افتُتحت منذ أيام قليلة، إلّا أن ردود الفعل كانت "غامرة".

فهل تجرؤ على خوضها؟